الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان
التصنيف
الأدوية
كلوربرومازين Chlorpromazine
فلوفينازين fluphenazine
هالوبيريدول Haloperidol
وكسابين Loxapine
ميزوريدازين mesoridazine
موليندون Molindone
بيرفينازين Perphenazine
بيموزيد Pimozide
ثيوريدازين Thioridazine
ثيوتيكسين Thiothixene
تريفلوبيرازين Trifluoperazine
أريبيبرازول aripiprazole
كلوزابين Clozapine
أولانزابين Olanzapine
باليبيريدون Paliperidone
كيوتيابين Quetiapine
ريسبيريدون Risperidone
زيبراسيدون Ziprasidone
دومبيريدون domperidone
دروبيريدول droperidol
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
بروكلوربيرازين Prochlorperazine
البروميثازين Promethazine