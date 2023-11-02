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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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الأدوية التي يمكن أن تُسبِّب المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان

التصنيف

الأدوية

مضادَّات الذهان التقليدية

كلوربرومازين Chlorpromazine

فلوفينازين fluphenazine

هالوبيريدول Haloperidol

وكسابين Loxapine

ميزوريدازين mesoridazine

موليندون Molindone

بيرفينازين Perphenazine

بيموزيد Pimozide

ثيوريدازين Thioridazine

ثيوتيكسين Thiothixene

تريفلوبيرازين Trifluoperazine

مضادَّات الذهان الأحدَث

أريبيبرازول aripiprazole

كلوزابين Clozapine

أولانزابين Olanzapine

باليبيريدون Paliperidone

كيوتيابين Quetiapine

ريسبيريدون Risperidone

زيبراسيدون Ziprasidone

مُضادَّات التقيُّؤ antiemetics

دومبيريدون domperidone

دروبيريدول droperidol

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

بروكلوربيرازين Prochlorperazine

البروميثازين Promethazine

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