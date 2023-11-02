الأدوية التي قد تؤدي إلى توقف الدورات الطمثية
النوع
أمثلة
الأعراض
الأدوية والعقاقير التي يمكن أن تزيدَ من إنتاج البرولاكتين*
خافضات ضغط الدم
ميثيل دوبا Methyldopa
ريزيربين reserpine
فيراباميل Verapamil
إنتاج حليب الثدي عند النساء اللواتي لا يقمنَ بالإرضاع الطبيعي
مُضادَّات الذهان
هالوبيريدول Haloperidol
موليندون Molindone
أولانزابين Olanzapine
فينوثيازينات
بيموزيد Pimozide
ريسبيريدون Risperidone
العقاقير غير المشروعة أو الترويحية
الكوكايين
المهلِّسات، مُحدِثات الهلوسَة
هرمون الإستروجين
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الأدوية المُستعمَلة في علاج الاضطرابات الهضميَّة
السيميتيدين cimetidine
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
الأفيونات opioids
كودئين Codeine
مورفين morphine
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
كلوميبرامين clomipramine
ديسيبرامين desipramine
الأدوية التي تؤثِّر في توازن الهرمونات الأنثويَّة والذكريَّة
الأندروجينات الاصطناعية Synthetic androgens
دانازول danazol
ظهور الملامح الذُّكوريَّة (مثل شعر الجسم الزائد والصوت العميق وزيادة حجم العضلات)
مضادَّات الاكتئاب (في حالات نادرة)
باروكسيتين paroxetine
السيليجيلين Selegiline
سيرترالين sertraline
نزف غير منتظم
* البرولاكتين هو هرمون يُنبِّه الثديين لإنتاج الحليب.