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الأدوية التي قد تؤدي إلى توقف الدورات الطمثية

النوع

أمثلة

الأعراض

الأدوية والعقاقير التي يمكن أن تزيدَ من إنتاج البرولاكتين*

خافضات ضغط الدم

ميثيل دوبا Methyldopa

ريزيربين reserpine

فيراباميل Verapamil

إنتاج حليب الثدي عند النساء اللواتي لا يقمنَ بالإرضاع الطبيعي

مُضادَّات الذهان

هالوبيريدول Haloperidol

موليندون Molindone

أولانزابين Olanzapine

فينوثيازينات

بيموزيد Pimozide

ريسبيريدون Risperidone

العقاقير غير المشروعة أو الترويحية

الكوكايين

المهلِّسات، مُحدِثات الهلوسَة

هرمون الإستروجين

الأدوية المُستعمَلة في علاج الاضطرابات الهضميَّة

السيميتيدين cimetidine

ميتوكلوبراميد Metoclopramide

الأفيونات opioids

كودئين Codeine

مورفين morphine

مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants

كلوميبرامين clomipramine

ديسيبرامين desipramine

الأدوية التي تؤثِّر في توازن الهرمونات الأنثويَّة والذكريَّة

الأندروجينات الاصطناعية Synthetic androgens

دانازول danazol

ظهور الملامح الذُّكوريَّة (مثل شعر الجسم الزائد والصوت العميق وزيادة حجم العضلات)

مضادَّات الاكتئاب (في حالات نادرة)

باروكسيتين paroxetine

السيليجيلين Selegiline

سيرترالين sertraline

نزف غير منتظم

* البرولاكتين هو هرمون يُنبِّه الثديين لإنتاج الحليب.

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