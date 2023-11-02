الأدوية التي تحدُّ من حدوث التهاب الأمعاء النَّاجم عن التهاب القولون التَّقرُّحي
الدواء
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
الأمينوساليسيلات
الشائعة: الغثيان والصُّداع والدَّوخة والتَّعب والحمَّى والطَّفح الجلدي، وعند الرجال، العُقم القابل للإصلاح
غير الشائعة: التهاب الكبد (التهاب الكبد) أو البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو الرئة (التهاب رئوي) وفقر الدَّم الانحلالي
ألم في البطن والدَّوخة والتَّعب المرتبط بالجرعة.
التهاب الكبد والتهاب البنكرياس غير المرتبطين بالجرعة.
الشائعة: الحُمَّى والطَّفح الجلدي
غير الشائعة: التهاب البنكرياس والتهاب التأمور والتهاب رئوي
بالنسبة للأولسالازين: إسهال مائي
يمكن لمعظم التأثيرات الجانبية النَّاجمة عن استعمال سلفاسالازين أن تحدث عند استعمال أحد أدوية مجموعة الأمينوساليسيلات الأخرى ولكن بدرجةٍ أقل بكثير.
الستيرويداتُ القشريَّة
بريدنيزون Prednisone
داء السُّكَّري وارتفاع ضغط الدَّم والسَّاد وهشاشة العظام (نقص كثافة العظم) وترقُّق الجلد ومشاكل نفسيَّة وذُهان حاد وتقلُّبات المزاج وحالات عدوى وحبُّ الشباب وزيادة شعر الجسم (الشَّعرانيَّة) وعدم انتظام الطمث والتهاب المعدة وداء القرحة الهضميَّة
تزداد فرصة الإصابة بداء السُّكَّري وارتفاع ضغط الدَّم عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى.
بوديسونيد Budesonide
داء السُّكَّري وارتفاع ضغط الدَّم والسَّاد وهشاشة العظام
يتسبَّب بوديسونيد في ظهور نفس التأثيرات الجانبية النَّاجمة عن استعمال بريدنيزون ولكن بشِّدَّة أقل.
هيدروكورتيزون (حقنة أو رغوة شرجيَّة)
يمتصُّ الجسم كميَّةً قليلةً من الدَّواء، ولكن حتَّى مع الاستعمال طويل الأمد، فإنَّ التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة (خلافًا للستيرويدات القشرية مثل بريدنيزون) لا تظهر إلَّا عند عددٍ قليلٍ من الأشخاص.
تُستَعملُ الحقنة أو الرغوة الشرجيَّة للهيدروكورتيزون بشكلٍ رئيسي في معالجة التهاب القولون التَّقرُّحي الذي يُصيب المستقيم أو الأمعاء الغليظة القريبة من المستقيم.
المُعَدِّلاتُ المَناعِيّة
نَقص الشَّهية والغثيان والقيء والشُّعور العام بالمرض والعدوى والسرطان وردَّات الفعل التَّحسُّسيَّة والتهاب البنكرياس وانخفاض عدد خلايا الدَّم البيضاء وتثبيط نقِي العِظام وخلل في وظيفة الكبد
تنطوي التَّأثيرات الجانبية التي تعتمد على الجرعة عادةً على تثبيط نقِي العِظام وحدوث خلل في وظائف الكبد.
من الضروري مراقبة فترات النَّزف بين الهجمات.
سيكلوسبورين cyclosporine
ارتفاع ضغط الدَّم والغثيان والقيء والإسهال والفشل الكلوي والارتعاشات وحالات العدوى والاختِلاجَات والاعتلال العصبي وحدوث الأورام اللمفاوية (سرطانات الجِهَاز اللِّمفِي)
تزداد فرصة ظهور التأثيرات الجانبية مع الاستعمال الطويل الأمد للدَّواء.
تاكروليمس tacrolimus
يشبه سيكلوسبورين
يرتبط هذا الدواء بشكلٍ وثيقٍ مع سيكلوسبورين ويشاركه بعدد من تأثيراته الجانبيَّة.
العوامل البيولوجية والعوامل المرتبطة بها
إينفليإكسيمب
ردَّات فعل التسريب وحالات العدوى والسرطان وألَم البَطن وخلل وظيفة الكبد وانخفاض عدد خلايا الدَّم البيضاء
تُعدُّ ردَّات فعل التَّسريب التأثيرات الجانبية الفوريَّة المحتملة التي تحدث خلال التَّسريب (مثل الحُمَّى أو القشعريرة أو الغثيان أو الصُّداع أو الحِكَّة أو الطَّفح الجلدي أو الشرى أو انخفاض ضغط الدَّم أو صعوبة التنفُّس).
ينبغي إجراء اختبارٍ للتَّحرِّي عن وجود إصابةٍ بداء السل والتهاب الكبد B قبل البدء باستعمال الدَّواء.
أداليموماب
الشُّعور بألم أو بحِكَّة في موضع الحقن (ردَّات فعل فرط الحساسية) والصُّداع وحالات العدوى والسرطان
تكون تأثيراته الجانبية مماثلة لتلك الناجمة عن استعمال إنفليكسيماب باستثناء أنَّ أداليموماب يُحقنُ تحت الجلد فهو بالتالي لا يُسبِّبُ حدوث ردَّات فعلٍ ناجمة عن التسريب.
تشتمل ردَّات فعل فرط الحساسيَّة الأخرى التي تحدث في موضع الحقن على الطَّفح الجلدي والشرى.يُحتملُ حدوث ردَّات فعل فرط حساسيَّة أكثر شدَّة.
غوليموماب
يؤدي حقنه تحت الجلد إلى الشعور بالألم أو بالحِكَّة في موضع الحقن (ردَّات فعل فرط حساسيَّة) وحدوث حالات عدوى وسرطان
تشبه تأثيرات استعماله الجانبيَّة تلك الناجمة عن استعمال إنفليكسيماب.
لا يؤدي حقنه تحت الجلد إلى حدوث ردَّات فعل تسريبيَّة.
تشتمل ردَّات فعل فرط الحساسيَّة الأخرى التي تحدث في موضع الحقن على الطَّفح الجلدي والشرى.يُحتملُ حدوث ردَّات فعل فرط حساسيَّة أكثر شدَّة.
فيدوليزوماب
حالات عدوى وردَّات فعل فرط الحساسيَّة والزُّكام
خطر نادر جدًا للإصابة باعتِلالُ بَيضاءِ الدِّماغِ العَديدُ البَؤَرِ المُتَرَقِّي.
أوستيكينوماب Ustekinumab
تفاعلات في موضع الحقن (ألم، احمرار، تورم)، أعراض شبيهة بالزكام، قشعريرة، صداع، شعور بالتعب، إسهال، ألم أسفل الظهر، ألم عند التبول، طفح جلدي، أو حكة
قد يزيد استعمالُ هذا الدواء من خطر الاصابة بالسرطان.قد تحدث السَّرطانة الحرشفيَّة الخلايا، وهي إحدى أنواع سرطان الجلد.
قد يحدث اضطرابٌ يتسبَّب تورُّم الدماغ (متلازمة اعتلال بيضاء الدماغ الخلفية العكوسة).
عوامل الجزيء الصغير
أوزانيمود
حالات عدوى السَّبيل التنفُُّّسي العلوي، والصداع، والتهاب الكبد
ينبغي إجراء اختبارٍ للتَّحرِّي عن وجود إصابةٍ بداء السل قبل البدء بالمعالجة.
لا ينبغي أن يؤخذ هذا الدواء من قبل الأشخاص الذين يتناولون مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (MAOI - مثل سيليجيلين، وفينيلزين، ولينزوليد).
توفاسيتينيب
زيادة في خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والصداع، وعدوى الهربس النطاقي (القوباء المنطقية)، وغيرها من حالات العدوى
تنطوي الآثار الجانبية النادرة الأخرى على زيادة خطر تجلط الدم، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.
ينبغي إجراء اختبارٍ للتَّحرِّي عن وجود إصابةٍ بداء السل قبل وفي أثناء بالمعالجة.
أباداسيتينيب
زيادة في خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والصداع، وعدوى الهربس النطاقي (القوباء المنطقية)، وغيرها من حالات العدوى
تنطوي الآثار الجانبية النادرة الأخرى على زيادة خطر تجلط الدم، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.
ينبغي إجراء اختبارٍ للتَّحرِّي عن وجود إصابةٍ بداء السل قبل وفي أثناء بالمعالجة.