الأجهزة التي تساعد المرضى على القيام بالأعمال اليومية
المشكلة
الجهاز
ضعف التوازن، أو ضعف الساقين، أو الدوخة
العكازات، أو جهاز المشي walker، أو الكرسي المتحرك
كراسي الحمام
مساند اليدين على جانب وخلف حوض الاستحمام أو المرحاض
مقاعد حوض الاستحمام
ضعف قبضة اليد
مقابض إضافية على أدوات الطعام أو غيرها من الأدوات
محدودية الحركة أو الوصول
كمّاشات أو ملاقط طويلة grabbers تساعد المريض على التقاط الأشياء من الأرض أو من على الرف
الرعاش
أواني الطعام المُثقّلة
كؤوس مزودة بأغطية
ملاعق خاصة ذات أعناق ملتوية أو متدلية (swivel spoons)
مشاكل التنسيق الحركي
صحون مزودة بحواف وخلفية مطاطية لتجنب انكسارها
مشاكل اليد
أدوات ذات مقابض خاصة أو تحكم إلكتروني
صعوبة الوقوف بسبب مشاكل الظهر أو الورك أو ضعف الساقين
مقاعد مرحاض مرتفعة
كراسي مرتفعة المقاعد
تطويلات لأرجل الكراسي (لجعل الكرسي مرتفعاً أكثر)
الشلل (بما في ذلك الشلل الرباعي) وغيره من الاضطرابات التي تحد بشدة من الوظائف والحركة
أجهزة حاسوبية أو مدعومة بالهواتف الذكية
ضعف البصر
أزرار أكبر حجمًا أو توفير خاصية التحكم بالوظائف صوتيًا على الهواتف
الكتب ذات الخطوط الكبيرة أو السمعية
ضعف السمع
الهواتف التي تومض بدل الرنين
الهواتف الذكية المزودة بخاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب في الوقت الحقيقي
ضعف الذاكرة
هواتف الاتصال التلقائي
علب تنظيم الأدوية والمنبهات
أجهزة الجيب أو تطبيقات الهواتف الذكية التي تسجل وتشغل الرسائل في الوقت المناسب (تذكير، تعليمات، قوائم)
أجهزة سلامة يمكن ارتداؤها لتتبع الموقع