اضطراباتُ الكُبيبات الأوَّليَّة التي قد تُسبِّب التهاب كُبيبات الكُلى
اضطراب
الوصف
المَآل
التِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى اللًُّيَيفي Fibrillary glomerulonephritis
تترسب بروتينات غير طبيعيَّة حول الكُبيبة عند المصابين بهذا المرض النَّادركما يمكن أن تتسبَّب بحدوث المُتلازمة الكلائية.
يكون المآل سيِّئًا.يحدث تراجعٌ شديدٌ في وظائف الكُلى (الداء الكلوي في المرحلة النهائية) عند نصف الأشخاص في غضون 4 سنوات.ليس من الواضح ما إذا كانت المعالجة (بالستيرويدات القشريَّة ومُثبِّطات المناعة الأخرى) مفيدةً.
اعتلال الكلية بالغلوبولين المناعي (أ) Immunoglobulin A (IgA) nephropathy
ينجم الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب كُبيبات الكُلى في العالم عن مُعقَّدات مناعيَّة (مزيج من المستضدَّات والأجسام المُضادَّة) مُترسِّبة في الكُلى.الأجسام المضادة هي بروتينات تُصنع من قبل الجسم لمهاجمة جزيئات محددة تُسمَّى المستضدات.
يتقدَّم الاضطراب ببطءٍ عادةً.يحدث المرض الكلوي في المرحلة النهائية عند حَوالى 25٪ من الأشخاص بعد 20 عامًا.يتقدَّم الاضطراب ببطءٍ أكثر عندَ الأطفال.
التهاب كُبيبات الكُلى الغشائي التَّكاثري Membranoproliferative glomerulonephritis
يحدث هذا النّمط غير الشائع من التهاب كُبيبات الكُلى بشكلٍ رئيسيٍّ عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 8 - 30 عامًا.ينجم هذا الاضطراب عن مُعقَّدات مناعيَّة (مزيج من المضادَّات والأجسام المضادَّة) المرتبطة بالكُلى، ولكنَّ سبب ارتباط المُعقَّدات بالكُلى غير معروف في بعض الأحيان.
وقد تحدث هَدأَة جزئيَّة عند معرفة ومعالجة السبب (مثل الملاريا والورم النقوي المتعدد).يكون المآل سيِّئًا عند الأشخاص الذين استمرَّ سبب إصابتهم مجهولًا.يُصاب حَوالى 50% من الأشخاص بالمرض الكلوي في المرحلة النهائيَّة في غضون 10 سنوات، و 90٪ منهم خلال 20 عامًا.
الْتِهابُ كُبَيباتِ الكُلَى المُتَرَقِّي السَّريع الأوَّلي
تُسبِّب هذه المجموعة من الاضطرابات ضررًا مجهريًّا في الكُبيبات وتتقدَّم بسرعة.وهي تنجمُ في بعض الأحيان عن عدوى أو عن اضطرابٍ آخر قابلٍ للعلاج.من الضروري إجراء خزعةٍ للكلية لوضع التَّشخيص.
يكون المآلُ سيِّئًا.يُصاب ما لا يقلّ عن 80٪ من الذين لم يُعالَجوا بالمرض الكلوي في المرحلة النهائية في غضون 6 أشهر.ويكون المآل أفضلَ عند الذين تقلُّ أعمارهم عن 60 عامًا، وعندَ استجابة الاضطراب الكامن المُسبِّبِ لالتهاب كُبيبات الكُلى للمعالجة.