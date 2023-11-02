استخدام واقٍ ذكري مطاطي (من اللاتكس) عند كل ممارسة جنسية يكون أحد طرفيها مصابًا بعدوى HIV أو عند عدم معرفة حالة الشريك (مع العلم بأن المواد القاتلة للنطاف والاسفنجات المانعة للحمل لا تقي من انتقال عدوى HIV).
بالنسبة للرجال الذين يمارسون الجنس الفموي، ينبغي سحب القضيب من الفم قبل القذف.
الختان بالنسبة للذكور (حيث يُقلل ختان القضيب الذكري من خطر الإصابة بعدوى HIV في أثناء الجنس المهبلي التقليدي بين ذكر سليم وامرأة مصابة بالعدوى).
أما بالنسبة للأزواج المتعددين المرتبطين حديثًا بشريك واحد، فينبغي تحري الإصابة بعدوى HIV وغيره من أنواع العدوى المنتقلة بالجنس قبل البدء بالممارسات الجنسية غير الآمنة.
عدم تشارك الإبر أو المحاقن بشكل نهائي.
ارتداء قفازات مطاطية (يُفضل أن تكون من اللاتكس) عند ملامسة سوائل الجسم لشخص آخر.
في حال التعرض لسوائل تحتوي على فيروس HIV (عن طريق وخز عرضي بإبرة ملوثة مثلًا)، فينبغي طلب المعالجة الفورية بالمضادات الفيروسية للوقاية من العدوى.