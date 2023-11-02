استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية
الليزر هو جهاز يُصدِرُ حزمة شعاعية كثيفة من الضوء بلونٍ مُحدِّدٍ واحد (الطول المَوجي).ولا يُؤثِّرُ ضوء الليزر في النسيج البشري إلى أن يجري امتصاصه.تستنِدُ مسألة امتصاص النسيج لضوء الليزر أو عدم امتصاصه إلى النسيج ذاته ولون ضوء الليزر،فمثلاً، تمتصّ أوعية الدَّم الضوء الأصفر والأزرق والأخضر بشكلٍ أفضل، ولذلك يُستخدم الليزر من هذه الألوان لاستهداف الأوعية الدموية بشكلٍ اختياريّ عند مُعالجة الأورام الوعائيَّة.وتُستخدَمُ ألوان أخرى لمُعالجة حالاتٍ مُختلفةٍ.قد تكون أشعَّة الليزر مُستمرَّة أو نابِضة بشكلٍ قصير في وَمضات مُنفرِدة،وتُساعدة مدَّة النبضة على تحديد تأثيرات حزمة الليزر.
وتُستخدم المُعالجة بالليزر أحيانًا في توليفةٍ مع العلاج الضوئي الديناميكي، حيث يجري تطبيق مواد كيميائيَّة مُعيَّنة تمتص الضوء على الجلد أو يجري إعطاؤها عن طريق الوريد (وريديًا).وعندما يَجرِي توجيه ضوء الليزر إلى هذه المواد الكيميائيَّة، تقوم بامتصاص طاقة الليزر، وتُساعد على إتلاف الأورام.
قد يُستخدم الليزر لمُعالجة أورام أوعية الدم، مثل الأورام الوعائيَّة، والتشوُّهات، مثل الوحمات الخمرية.كما تُستخدم المُعالجة بالليزر لإزالة الشعر غير المرغوب فيه والأوشام وتغيُّرات لون الجلد أو الندبات الناجمة عن حبّ الشباب، أو الضرر الناجم عن الشمس.