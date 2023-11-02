استخدام الأدوية لمُعالَجة الاختِلاجَات عند الأطفال
عند تعرُّض الأطفال إلى اختلاجات في السابق، يشعر الآباء غالبًا بالقلق من أنَّ أطفالهم قد يحتاجُون إلى أخذ دواء لضبط الاختلاجات (دواء مُضاد للاختلاجات)،وينجم هذا القلق عند الآباء عن التفكير في التأثيرات الجانبية لهذا الدواء ومعرفة أنَّه من الصعب على أطفالهم أخذ الدواء بشكلٍ منتظمٍ.يمكن أن تُساعد معرفة المزيد عن الأدوية المضادة للاختلاجات الآباءَ على المشاركة بشكل أفضل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمُعالَجَة أطفالهم.
الايجابيات:
السلبيات:
عندما يقوم الآباء بالتفكير ملياً في مخاوفهم من هذه الأدوية، ينبغي عليهم تذكُّر أنَّه من المهم الوِقاية من عودة الاختلاجات، وذلك لأنَّ الاختلاجات التي يجري ضبطها بشكلٍ سيئ يُمكن أن تُؤدِّي إلى إبطاء النماء المعرفي، وإلى مشاكل في الانفعالات والسلوك، وإلى تردِّي نوعية الحياة.كما أنَّ الوِقاية من الاختِلاجَات تحُول دون التعرض إلى الإصابات والحوادث التي قد تحدث بسبب اختلاج.
للتأكد من أنه يجري أخذ الأدوية بشكلٍ منتظمٍ، يستطيع الآباء القيام بالأمور التالية: