* يمكن للأطبّاء تحديد نوع الحُبسة عادةً بالاعتماد على إجابة الشخص على بضعة أسئلة.تُعدُّ الإجاباتُ المدرجَة لاحقًا إجاباتٍ نموذجية لدى الأشخاص المُصابين بنوع محدد من الحُبسة.