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اختبار المريض المُصابٍ بالحُبسة

نوع الحُبسة

ما يقوم به الشخصُ لمواجهة المشكلة

ما هي الأسئلة التي قد يسألها الطبيب

كيف يمكن لمريض مصاب بالحُبسة أن يُجيب*

حبسة بروكا

تكون الإجاباتُ عن الأسئلة مُتردِّدة، ولكنها إجابات معقولة.

"على ماذا تدلّ هذه الصورة؟" (كلبٌ يَنبح)

"ك-ك-ك، ل ... ب-ب ...اللعنة ... ي-ي-- نعم، نعم، حيوان أليف، حيوان أليف، حيوان أليف ... ي-ي -... يُصدر ضوضاء ".

حبسة فيرنيكه

تُعطى الإجاباتُ عن الأسئلة بطلاقة، ولكن لا معنى لها.

"كيف حالك اليوم؟"

"متى؟من السهل على نهري نقل صناديق سوداء ويزل أباتا عندما تظهر فقاعات Easy for my river runs black boxes wizzel abata on when boobles come".

الحُبسَةٌ التَوصيلِيَّة Conduction aphasia

لا يمكن تكرارُ الكلمات والعبارات والجمل التي يتحدثها أو يكتبها الآخرون، وغالبًا ما يستخدم الأشخاص الكلمات الخطأ، على الرغم من أنهم يستطيعون التحدث بطلاقة.

تكرار ما يلي: "لا ، و ، أو لكن حوله".

"لا نيفس ناند ولا، ولكن ..."

حُبسَة التَّسمِيَة Anomia

صعوبة تسمية الأشياء.

"ما هذا؟" (مشيرًا إلى طيّة السترة أو حزام الساعة أو القلم)

"ما ترتديه، شيء خاص بالوقت، تكتُب به".

* يمكن للأطبّاء تحديد نوع الحُبسة عادةً بالاعتماد على إجابة الشخص على بضعة أسئلة.تُعدُّ الإجاباتُ المدرجَة لاحقًا إجاباتٍ نموذجية لدى الأشخاص المُصابين بنوع محدد من الحُبسة.

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