اختبار الصوت المرتفع
يُجرى اختبار الصوت المرتفع على مقياس لوغاريتمي.ويعني ذلك أن كل زيادة بمقدار 10 ديسيبل يقابلها زيادة بمقدار 10 أضعاف في شدة الصوت وتضاعُف الارتفاع المُدرَك في الصوت.وهكذا، فإن 20 ديسيبل تكون أقوى بمئة مرة من 0 ديسيبل ويبدو الصوت أعلى بأربع مرات، وتكون 30 ديسيبل أقوى بألف مرة من 0 ديسيبل ويبدو الصوت أعلى بثمان مرات.
قوة الصوت (ديسيبل)
مِثَال
0
أدنى صوت تسمعه الأذن البشرية
30
همس، مكتبة هادئة
60
محادثة عادية، صوت آلة الخياطة أو الآلة الكاتبة
90
صوت آلة جز الأعشاب، أو حركة مرور الشاحنات (الحدّ الأقصى للضجيج المسموح به يوميًا بدون حماية هو 8 ساعات*)
100
صوت منشار كهربائي، أصوات أدوات الحفر الهوائية (الحدّ الأقصى للضجيج المسموح به يوميًا بدون حماية هو ساعتين)
115
حفلة موسيقية صاخبة، أو بوق سيارة (الحدّ الأقصى للضجيج المسموح به يوميًا بدون حماية هو 15 دقيقة)
140
صوت انفجار طلقة من بندقية أو هدير محرك طائرة (يمكن لهذا الضجيج أن يسبب الألم في الأذن، وقد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأذن (حتى وإن استمر الصوت لفترة وجيزة) ما لم يستخدم الشخص واقيات للأذن
180
منصة إطلاق الصواريخ
* يعكس هذا المستوى المعيار الفيديرالي الإلزامي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يوصى بتجنب سماع أي صوت يزيد عن 85 ديسيبل ما لم يكن لفترة وجيزة فقط.