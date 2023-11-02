اختبار الحالة الذهنيَّة
أمثلة على ما قد يُطلب من المرضى القيام به
ما يقيّمه هذا الاختبار
الإبلاغ عن التاريخ والمكان الحاليين واسمهما.
الاهتداء إلى الوقت والمكان والأشخاص
تهجئة مفردة "العالم" أو كلمة أخرى تتكوَّن من 5 أحرف، إلى الأمام ثم تهجئتها بالعكس.
التركيز
تكرار قائمة قصيرة من الأشياء.
الانتباه وتسجيل المعلومات في الذاكرة (التسجيل)
استِذكار قائمة قصيرة من الأشياء بعدَ حَوالى 2 إلى 5 دقائق.
استِذكار قصير الأمد (يسمّى الذاكرة العمليَّة)
وصف حادثة حَدثَت خلال اليوم أو اليومين السابقين.
الذاكرة الحَديثة
وصف الأحداث من الماضي البعيد.
ذاكرة بعيدة (طويلة الأمد)
الطلب من الأشخاص تنفيذ أحد الإجراءات التالية:
التفكير المُجرَّد Abstract thinking
وصف الأفكار حولَ المرض وشدّته.
التَّبصُّر في المرض
تسمية آخر خمسة رؤساء للولايات المتّحدة.
صندوق المعرفة
التحدّث عن الشعور في هذا اليوم، وكيف يشعر الشخص عادةً.
المزاج
اتباع أمر بسيط يتضمن ثلاثةَ أجزاء مختلفة من الجسم، ويتطلب تمييز اليمين عن اليسار (مثلاً "ضع الإبهام الأيمن في أذنك اليسرى ومُد لسانك").
استيعاب اللغة
تسمية الأشياء البسيطة وأجزاء الجسم، والقراءة والكتابة وتكرار بعض العبارات.
القدرة على استخدام اللغة
نسخ بُنى بسيطة ومعقدة (من خلال استخدام المكعبات مثلًا)، ورسم ساعة أو مكعّب أو منزل.
القدرة على فهم العلاقات الحيِّزيَّة أو الفراغية
تفريش الأسنان أو إخراج عود كبريت من العلبة وإشعاله.
القدرة على القيام بعمل
إجراء حساب بسيط ، مثل أن يُطلب منهم طرح 7 من 100 والاستمرار في طرح 7 من الإجابة التي جرى الحصول عليها - 93 ناقص 7 يساوي 86 ناقص 7 يساوي 79 وهكذا - أو سؤالهم عن عدد القطع النقدية في 1.35 دولار.
القدرة على عَدِّ الأرقام
سؤالهم عمَّا سيفعلونه في وضعٍ افتراضيٍّ يتطلَّب محاكمة جيدة، مثلًا "ماذا ستفعل لو وجدت على الرصيف رسالة مختومة وعليها العنوان؟"
إصدار حكم، محاكمة