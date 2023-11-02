اختبارات الأعصاب القحفية
رقم العصب القحفي
الاسم
الوظيفة
الاختبار
الأول
الشَمِّيّ
الشم
يجري اختبار القدرة على الشم عن طريق الطلب من الشخص التعرّف إلى موادّ ذات روائح نوعية جدًا (مثل الصابون والقهوة والقرنفل) يجري وضعها تحت الأنف.يَجري اختبار كل مَنخِر على حدة.
الثاني
البصري
الرؤية
يَجري اختِبارُ القدرة على الرؤية عن طريق الطلب من الشخص قراءة لوحة لاختبار النظر eye chart.يجري اختبار الرؤية المحيطية (الجانبية) من خلال الطلب من الشخص النظر إلى الأمام بشكلٍ مستقيم، بينما يقوم الطبيب بتحريك إصبعه تدريجيًا نحو مركز الرؤية لدى الشخص من الأعلى والأسفل واليسار واليمين،ثم يَطلب من الشخص أن يقولَ متى شاهد الإصبع أولاً.
كشف الضوء
يَجري اختِبارُ القدرة على كشف الضوء من خلال تسليط ضوءٍ ساطعٍ (من مصباح يدوي) على كل حدقة، وذلك في غرفة مظلمة.
الثالث
المُحَرِّكُ للعَين Oculomotor
حركة العين للأعلى وللأسفل وإلى الداخل
تُختبر القدرة على تحريك كل عين للأعلى وللأسفل وإلى الداخل من خلال الطلب من الشخص متابعة هدف يُحرّكه الطبيب.
تضيّق أو توسُّع الحدقة استجابةً للتغيرات في الضوء
يَجري اختِبارُ استجابة الحدقتين إلى الضوء من خلال تسليط ضوءٍ ساطعٍ (من مصباح يدوي) على كل حدقة، وذلك في غرفة مظلمة.
رفع الجفنين
يجري فحص الجفن العلوي للتحرّي عن التدلِّي (الانسِدال ptosis).
الرابع
البَكَرِيّ Trochlear
حركة العين إلى الأسفل وإلى الداخل
يجري اختبارُ القدرة على تحريك كل عين نحو الأسفل وإلى الداخل عن طريق الطلب من الشخص متابعة هدف يُحركه الطبيب.
الخامس
ثَّلاثِيّ التَّوائِم
الإحساس الوجهيّ
يجري فحصُ الإحساس في مناطق الوجه باستخدام دبوس وقطيفة قطنية.
كما يجري فحص مُنعكس الطَّرف blink reflex عن طريق لمس قرنية العين باستخدام القطيفة القطنية.
المضغ
يجري فحصُ قوة وحركة العضلات التي تضبط الفك من خلال الطلب من الشخص أن يُطبِق على أسنانه، ويفتح الفكّ ضدّ المقاومة.
السادس
المُبَعِّد للعين
حركة العين إلى الخارج
يجري فحص القدرة على تحريك كل عين إلى الخارج وراء خط الوسط عن طريق الطلب من الشخص النظر إلى الجانب.
السابع
الوَجهِيّ
القدرة على تحريك عضلات في الوجه (مثل التعابير الوجهيَّة)، والتذوّق في الثلثين الأماميين من اللسان، وإنتاج اللعاب والدموع، وضبط عضلة تمارس دورًا في السمع
يجري اختبار القدرة على تحريك الوجه عن طريق الطلب من الشخص الابتسام وفتح الفم وإظهار الأسنان، وإغلاق العينين بإحكام.
يجري اختبارُ التذوق باستخدام مواد حلوة (سكر) وحامضة (عصير الليمون) ومالحة (ملح) ومُرَّة (الأسبرين أو الكينين أو الصبار).
الثامن
السَّمعي (الدِّهليزِي القَوقَعِيّ vestibulocochlear)
السمع
يجري اختبارُ السمع باستخدام الشوكة الرنانة tuning fork أو سماعات الرأس التي تقوم بتشغيل نغمات ذات ترددات مختلفة (درجات صوتية)، وعلوّ مختلف للصوت (قياس السمع audiometry).
التوازن
يجري اختبار التوازن عن طريق الطلب من الشخص المشي على خطٍ مستقيم.
التاسع
البُلعومِيُّ اللِّسانِيّ Glossopharyngeal
البلع والمنعكس البلعوميّ (منعكس التهوُّع gag reflex) والكلام
نظرًا إلى أنَّ العصب القحفي التاسع والعصب القحفي العاشر يضبطان معًا البلع والمنعكس البعومي، يجري اختبارهما معًا.
يُطلب من الشخص أن يقوم بالبع.يُطلب من الشخص أن يقول "آه أه آه" للتحقق من حركة سقف الفم واللَّهاة (البروز الصغير اللين الذي يتدلى للأسفل في الجزء الخلفي من الحلق).
قد يُلمس الجزء الخلفي من الحلق بخافض للسان tongue blade الذي يُحرض مُنعَكَس التَّهَوُّع عندَ معظم الأشخاص.
يطلب من الشخص أن يتكلَّم لتحديد ما إذا كان الصوت يبدو أنفيًا (اختبار آخر لحركة سقف الفم).
العاشر
المُبهَم Vagus
البلع والمنعكس البلعوميّ (منعكس التهوُّع gag reflex) والكلام
ضبط العضلات في بعض الأعضاء الداخلية، ومعدّل ضربات القلب
لا يُجرَى اختبار هذه الوظيفة كجزء من فحص العصب القحفي.
الحادي عشر
الإِضافِيّ Accessory
تدوير العنق وهزّ الكتف
يُطلب من الشخص أن يُدير رأسهُ وأن يهز كَتِفيه ضد مقاومة من قبل الطبيب.
الثاني عشر
تَحتَ اللِّسان Hypoglossal
حركة اللسان
يُطلب من الشخص أن يُخرِجَ لسانه لمُعاينة ميلانه إلى جانب أو آخر.