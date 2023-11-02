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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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اتِّصالات مفيدة للناس الذين يُسافرون إلى الخارج

مُنظَّمة

أرقام الهواتف

موقع إلكتروني

الرابطة الدولية للمساعدات الطبية للمسافرين International Association for Medical Assistance to Travellers (IAMAT)

الولايات المتحدة: (716) 754-4883

كندا: (416) 652-0137

http://www.iamat.org

مراكز مُكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)

الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348

http://www.cdc.gov/travel

CDC COVID-19 Information

الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html

CDC Malaria Information

الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348

http://www.cdc.gov/malaria/

CDC Zika Pregnancy Information

الولايات المتحدة: (866) 626-6847

http://www.cdc.gov/zika/

خدمات المواطنين في الخارج، وزارة الخارجية الأمريكيَّة

من الولايات المتَّحدة وكندا: (888) 407-4747

من الخارِج: (202) 501-4444

http://www.travel.state.gov

منظمة الصحَّة العالمية

دولي: (+41 22) 791-2111

الأمريكتان: (202) 974-3000

http://www.who.int/ith/en/

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