اتِّصالات مفيدة للناس الذين يُسافرون إلى الخارج
مُنظَّمة
أرقام الهواتف
موقع إلكتروني
الرابطة الدولية للمساعدات الطبية للمسافرين International Association for Medical Assistance to Travellers (IAMAT)
الولايات المتحدة: (716) 754-4883
كندا: (416) 652-0137
مراكز مُكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)
الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348
CDC COVID-19 Information
الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
CDC Malaria Information
الولايات المتحدة: الرقم المجاني (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY (المبرقة الكاتبة): (888) 232-6348
CDC Zika Pregnancy Information
الولايات المتحدة: (866) 626-6847
خدمات المواطنين في الخارج، وزارة الخارجية الأمريكيَّة
من الولايات المتَّحدة وكندا: (888) 407-4747
من الخارِج: (202) 501-4444
منظمة الصحَّة العالمية
دولي: (+41 22) 791-2111
الأمريكتان: (202) 974-3000