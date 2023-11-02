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أوقات بُزوغِ الأسنان

الأسنان

العدد

العمر عند البُزوغ*

الأسنان اللبنية أو المؤقتة (العدد الإجمالي 20)

القواطع المركزية السفلى

2

5 - 9 أشهر

القواطع المركزية العليا

2

8 - 12 شهرًا

القواطع الوحشيَّة العلويَّة

2

10 - 12 شهرًا

القواطع الوحشية السفلية

2

الأشهر 12-15

الأرحاء الأولى†

4

10 - 16 شهرًا

الأنياب

4

16 - 20 شهرًا

الأرحاء الثانية†

4

20 - 30 شهرًا

الأسنان الدائمة (العدد الإجمالي 32)

الأرحاء الأولى†

4

5 إلى 7 سَنوات

القواطع

8

6 إلى 8 سَنوات

الضواحك

8

9 إلى 12 سنة

الأنياب

4

10 إلى 13 سَنة

الأرحاء الثانية†

4

11 إلى 13 سَنة

الأرحاء الثالثة†

4

17 إلى 25 سَنة

بتباين العمر الذي يحدث فيه البزوغ بشكل كبير.

† يجري ترقيم الأرحاء (الأضراس) من الأمام إلى الجزء الخلفي من الفم (انظر الشكل ).

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