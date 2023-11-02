أوقات بُزوغِ الأسنان
الأسنان
العدد
العمر عند البُزوغ*
الأسنان اللبنية أو المؤقتة (العدد الإجمالي 20)
القواطع المركزية السفلى
2
5 - 9 أشهر
القواطع المركزية العليا
2
8 - 12 شهرًا
القواطع الوحشيَّة العلويَّة
2
10 - 12 شهرًا
القواطع الوحشية السفلية
2
الأشهر 12-15
الأرحاء الأولى†
4
10 - 16 شهرًا
الأنياب
4
16 - 20 شهرًا
الأرحاء الثانية†
4
20 - 30 شهرًا
الأسنان الدائمة (العدد الإجمالي 32)
الأرحاء الأولى†
4
5 إلى 7 سَنوات
القواطع
8
6 إلى 8 سَنوات
الضواحك
8
9 إلى 12 سنة
الأنياب
4
10 إلى 13 سَنة
الأرحاء الثانية†
4
11 إلى 13 سَنة
الأرحاء الثالثة†
4
17 إلى 25 سَنة
بتباين العمر الذي يحدث فيه البزوغ بشكل كبير.