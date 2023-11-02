أنواعُ ممارسي الرعاية الصحية النفسيَّة
ممارِس
تدريب
خبرَة
طبيب نفسي
الطبيب الذي لديه 4 سنوات أو أكثر من التدريب النفسي والطبي بعدَ التخرُّج من كلية الطب
يمكنه وصف الأدوية، وإعطاء العلاج بالتخليج الكهربائي، وإدخال الأشخاص إلى المستشفى
يمكنه ممارسة العلاج النفسي فقط، ووصف الأدوية فقط، أو القيام بهما معًا
الاختصاصي النفسي
ممارس لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه، ولكن ليس لديه شهادة طبِّية
غالبًا ما يكون لديه تدريب ما بعد الدكتوراه، وجَرَى تدريبه على إجراء الاختبارات النفسية المفيدة في التَّشخيص عادة
قد يمارس العلاجَ النفسي، ولكن لا يستطيع القيامَ بالفحوصات البدنية، أو لا يَصِف الأدوية (في معظم الولايات)، أو لا يُدخِل المَرضَى إلى المستشفى
الاختصاصي الاجتماعي النفسي
ممارس لديه تدريبٌ متخصِّص على بعض جوانب العلاج النفسي، مثل العلاج الأسروي أو العلاج الزوجي أو العلاج النفسي الفردي
غالبًا ما يجري تدريبُه على التفاعل مع أنظمة الخدمة الاجتماعية في الولاية
قد يكون لديه درجة الماجستير، والدكتوراه كذلك أحيَانًا
لا يمكنه إجراء الفحوص البدنية أو وصف الأدوية
الممرّضة النفسية الممارِسة المتقدِّمة
ممرِّضة مسجَّلة بدرجة الماجستير أو أعلى، ولديها تدريبٌ في مجال الصحَّة السُّلُوكية
قد تمارس العلاجَ النفسي بشكل مستقل في بعض الولايات، ويمكنها وصف الأدوية تحت إشراف الطبيب
المحلِّل النفسي Psychoanalyst
قد يكون طبيبًا نفسيًّا أو اختصاصيًّا نفسيًّا أو اختصاصيًّا اجتماعيًّا لديه عدَّة سنوات من التدريب في ممارسة التحليل النفسي (وهو نوعٌ من العلاج النفسي المكثَّف يشمل عدةَ جلسات في الأسبوع، ويهدف إلى استكشاف الأنماط اللاواعية للفكر والشعور والسُّلُوك)
يُمارِس التحليلَ النفسي؛ وإذا كان طبيبًا نفسيًا أيضًا، قد يصف الأدوية ويُدخِل المَرضَى إلى المستشفيات