أنواع متلازمات إيلرز-دانلوس
النوع
الأعراض
التقليدي (الكلاسيكي)
هشاشية الجلد
ندبات تظهر كأنها غائرة في الجلد
مفاصل شديدة الرخاوة
وعائي
أوعية دموية هشة قد تنتفخ، أو تنفصل، أو تتمزق.
سهولة حدوث الكدمات
تمزق الأعضاء بما في ذلك القولون، والرحم، والعضلات، والأوتار.
هواء داخل الحيز الذي يُحيط بالرئتين (استرواح الصدر pneumothorax)
أرثروكالازيا (متلازمة إهلرز-دانلوس من النوع المفصلي)
مفاصل مرنة للغاية مع حالات خلع
خلع الورك عند الولادة (خلل التنسج النمائي في الورك)
أنسجة هشة مع ندبات تبدو كأنها غائرة في الجلد
تهافت الجلد
جلد هش للغاية مع ترهل، وزيادة في كمية الجلد، وكدمات شديدة.
ملامح مميزة للرأس والوجه (بقعة لينة كبيرة بين عظام الجمجمة لدى الأطفال الرضع، وتدلي الزوايا الداخلية للجفون، وازرقاق بياض العينين).
أطراف قَصيرة
صمامي قلبي
تسريب شديد في صمام القلب
مفاصل شديدة الرخاوة
الجنف الحدابي
ضعف توتر العضلات (الخمول العضلي) الموجود عند الولادة
تحدب الظهر وانحناء العمود الفقري (الجنف الحدابي) الموجود عند الولادة أو في مرحلة الطفولة المبكرة.
مفاصل شديدة الرخاوة
شبيه بالتقليدي
جلد مرن وناعم، لكن بدون ندبات
تشوهات في القدم (مقدمة قدم عريضة، وأصابع قصيرة، وتسطح في باطن القدم، ووكعات [بروز مفصل إبهام القدم]، وبقع مرتفعة على الكعبين)
تورم الساق
اعتلالي عضلي
ضعف توتر العضلات (الخمول العضلي) الموجود عند الولادة
مفاصل مشدودة لا تنبسط بالكامل.
مفاصل شديدة الرخاوة
تقفعي عضلي
مفاصل متعددة مشدودة لا تنبسط بالكامل، وتكون موجودة عند الولادة.
ملامح الرأس والوجه المميزة (بقعة رخوة كبيرة بين عظام الجمجمة عند الرضع، زوايا الجفون الداخلية منحدرة للأسفل، بياض العينين مزرق، وغيرها)
جلد مطاطي هش مع سهولة ظهور الكدمات.
نوع خلل التنسج الفقاري
قصر القامة الذي يتفاقم مع التقدم في العمر
ضَعف العضلات
أطراف مقوسة (منحنية)
تعتمد بعض ملامح نوع خلل التنسج الفقاري على الشذوذ الجيني المحدد.
متلازمة القرنية الهشة
تكون القرنية (الجزء الأمامي من العين) رقيقة وقد تتمزق، وقد تنفصل الشبكية (الجزء الخلفي من العين)
نقص السمع
النسج الداعمة للسن
مرض شديد في اللثة مع فقدان الأسنان (التهاب النسج الداعمة للسن) يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة.
بقع جلدية متغيرة اللون على قصبة الساق.
جلد قابل للتمطط مع سهولة حدوث الكدمات
مفرط الحركة
مفاصل رخوة بشدة وغير مستقرة
الألم المزمن
النوع شبيه التقليدي 2 (مؤقت)*
ندبات تظهر كأنها غائرة في الجلد
مفاصل شديدة الرخاوة
تشوهات في القدم (مقدمة قدم عريضة، وأصابع قصيرة، وتسطح في باطن القدم، ووكعات [بروز مفصل إبهام القدم]، وبقع مرتفعة على الكعبين)
انخفاض كثافة العظام (قلة العظم)
* هذا النوع غير معترف به رسمياً.