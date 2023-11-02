أنواع العلاج بالحرارة
النوع
الوصف
ملاحظات
الاستخدامات
الحرارة المطبقة على سطح الجسم
الحرارة بالأشعَّة تحت الحمراء
الحرارة المطبقة بوساطة مصباح (لأقل من 20 دقيقة يوميًا عادةً)
من الضروري توخي الحذر لتجنب الحروق
لا يُستخدَم عند الأشخاص الذين لديهم جهاز معدني مزروع أو يعانون من تراجع في الإحساس بالجلد (لاسيَّما تجاه درجة الحرارة والألم)
الألم المفصلي arthralgia
التهاب المَفاصِل (أنواع مختلفة)
ألم الظهر
الألم العضلي الليفي fibromyalgia
تشنج العضلات
الألم العضلي myalgia
الألم العصبي
الالتواء
الشد strain
التهاب غمد الوتر (التهاب الأوتار وأغلفتها)
الإصابات المصعيّة whiplash injuries
الأكياس الساخنة
الأكياس القماشية القطنية المملوءة بهلام السيليكات، والتي تُسخن عادةً في فرن الميكروويف
يمكن أن تكون ملفوفة في منشفة لحماية الجلد من الحروق
كما هيَ الحال بالنسبة للحرارة بالأشعَّة تحت الحمراء
حمام البارافين
الغمس أو الغمر أو الدهن بشمع البارافين المنصهر
يطبق عادة على المَفاصِل الصغيرة، مثل مفاصل اليد، أوالركبة، أو الكوع
لا يستخدم في حالة الجروح المفتوحة
العلاج المائي
الغمر في الماء الدافئ الهائج ضمن حوض صناعي كبير
يعزز التئام الجروح من خلال تحفيز تدفق الدَّم ويساعد على تنظيف الحروق والجروح
يريح العضلات ويخفف الألم
يكون مفيدًا مع تمارين النطاق الحركي
الحرارة المطبقة على الأنسجة العميقة
الأمواج فوق الصوتية
أمواج صوتية عالية التردد تخترق أعماق الأنسجة، وتسبب اهتزازها وبالتالي إنتاج الحرارة، مما يؤدي إلى سحب الدَّم (مع الأكسجين والمواد المغذية) إلى المنطقة
لا تطبق على الأنسجة التي تعرضت لنقص تروية دموية، أو الخدرة، أو المصابة بعدوى نشطة، أو العظام التي تتماثل للشفاء، أو أجزاء معينة من الجسم (مثل العينين والدماغ، والحبل الشوكي، والأذنين، والقلب، والأعضاء التناسلية)
لا تستخدم عند الأشخاص الذين لديهم ميل إلى النزف أو الإصابة بالسرطان
إصابات العظام
التهاب الجراب (التهاب الكيس الزلالي) bursitis
مُتلازمة الألم النطاقي المعقد
التقلصات
الفُصال العظمي osteoarthritis
التهاب الوتر