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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أنواع العرَّات

النوع

حركية

صوتية

بسيطة

غمزيَّة Blinking

تكشيريَّة Grimacing

نفضان الرأس Head jerking

هزّ الكتفين Shoulder shrugging

الخفخَفة Grunting أو صوت شبيه بالنباح

الشمّ أو النخير Sniffing or snorting

النحنحة Throat clearing

مُعقَّدة

تَوليفَات من العرَّات البسيطة (مثل إدارة الرأس مع هزّ الكتفين)

الإيحاءات الفاحِشَة Copropraxia: استخدام إيماءات جنسية أو بذيئة

الأداء الصَّدويّ Echopraxia: تقليد حركات شخص ما

البُذاء Coprolalia: نطق كلمات غير ملائمة اجتماعياً (مثل التلفُّظ بكلامٍ فاحشٍ أو الإهانات العرقية)

اللفظ الصدويّ Echolalia: تكرار المريض لأصواته أو كلماته أو أصوات وكلمات شخص آخر

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