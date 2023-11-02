أنواع العرَّات
النوع
حركية
صوتية
بسيطة
غمزيَّة Blinking
تكشيريَّة Grimacing
نفضان الرأس Head jerking
هزّ الكتفين Shoulder shrugging
الخفخَفة Grunting أو صوت شبيه بالنباح
الشمّ أو النخير Sniffing or snorting
النحنحة Throat clearing
مُعقَّدة
تَوليفَات من العرَّات البسيطة (مثل إدارة الرأس مع هزّ الكتفين)
الإيحاءات الفاحِشَة Copropraxia: استخدام إيماءات جنسية أو بذيئة
الأداء الصَّدويّ Echopraxia: تقليد حركات شخص ما
البُذاء Coprolalia: نطق كلمات غير ملائمة اجتماعياً (مثل التلفُّظ بكلامٍ فاحشٍ أو الإهانات العرقية)
اللفظ الصدويّ Echolalia: تكرار المريض لأصواته أو كلماته أو أصوات وكلمات شخص آخر