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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أنواع الرّعاية طويلة الأمد

النوع

الخدمات

نظام المعيشة النموذجي

التمويل

جمعيات الدعم المعيشي

وجبات طعام (في صالة الطعام المُشتركة أو في غرفة المُسن الشخصية)

النشاطات الاجتماعية والترفيهية

المساعدة في المهام اليومية

تتوفر في بعض المراكز كاميرات وشاشات مراقبة في حال حدوث أي طارئ، وأنظمة تواصل داخلي مباشر مع فريق المركز، وخدمات التمريض والمعالجة الفيزيائية، وإشراف مستمر على مدار الساعة إذا لزم الأمر

شقق مستقلة، أو مجرد غرفة نوم مع حمّام خاص

الدفع النقدي المباشر غالبًا، أو برامج تأمين تشمل الرعاية الطويلة الأجل

مساعدة من برنامج ميديكيد Medicaid في بعض الولايات الأمريكية

مراكز رعاية ودعم المسنين Board-and-care facilities

وجبات طعام (بشكل نمطي في صالة الطعام المُشتركة، أو في غرفة المُسن الشخصية في حالات خاصة)

تأمين المواصلات إلى العيادات أو المشافي، أو المحلات التجارية

الأنشطة الاجتماعية

المساعدة في شؤون العناية الشخصية، وفي بعض الأحيان المساعدة في تناول الأدوية (على سبيل المثال، تذكير المُسنين بتناول أدويتهم)

غرف في رواق مشترك

الدفع النقدي المباشر غالبًا

جميعات الرعاية المعيشية Life-care communities

الوجبات (في صالة الطعام المشتركة عادةً، باستثناء المقيمين الذين يحتاجون إلى المزيد من الرعاية والذين تتوفر لديهم وجبات في غرفهم)

المواصلات

النشاطات الاجتماعية والترفيهية

المساعدة في الأنشطة اليومية والرعاية الصحية بحسب الحاجة

ترتيبات متنوعة بحسب الحاجة

الدفع النقدي المباشر غالبًا

مساعدة من برنامجي ميديكير Medicare وميديكيد Medicaid للرعاية التمريضية الخبيرة، وذلك عند الحاجة

دور الرعاية (دور التمريض) Nursing homes

الوجبات

المساعدة في المهام اليومية

الرعاية التمريضية الخبيرة على مدار 24 ساعة

إعادة التأهيل (البدني، والمهني، والتنفُّسي، والمعالجات بالكلام)

رِعاية المحتضرين Hospice care

إشراف من قبل الطبيب

غرف في رواق مشترك

الدفع النقدي المباشر غالبًا

برنامج ميديكيد Medicaid

برنامج ميديكير للرعاية الطبية الخبيرة لفترة قصيرة في دور رعاية المسنين المعتمدة، وذلك عند الحاجة لرعاية يومية بعد الإقامة في المستشفى لمدة 3 أيام أو أكثر (يتوفر تنازل عن شرط الإقامة في المستشفى لمدة 3 أيام في بعض الحالات، ويتضمن بعض المزايا في خطط ميديكير).

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