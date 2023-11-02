أمراضُ الرِّئة الخِلالية غير المألوفة
اضطراب
الأعراض
العلاج
ملاحظات
أعرَاض شَديدة تظهر ببطء (خلال فترةٍ تتراوح بين أسابيع إلى أشهُر) أو بشكلٍ مفاجئ
ضِيق في التنفُّس
السعال
التوقُّف عن استخدَام الدواء الذي يُسبِّبُ الأعراض
الستيرويدات القشريَّة (فعَّالة أحيانًا)
قد تُسببُ أصنافٌ دوائية عديدة هذا المرض.
ويكُون المرض شَديدًا أكثر عند كبار السنّ غالبًا.
تُشبهُ تأثيرات بعض الأدوية في الرئتين تأثيرات الذئبة الحمامية الجهازية.
يرتبِطُ مَدى وشدَّة المرض أحيانًا بحجم الجرعة الدوائيَّة المُستخدَمة، وفترة استخدام الدواء.
مُتلازمات النزف السنخي alveolar hemorrhage (نزف في الرئتين)
السُّعَال المُدمَّى (نفث الدَّم hemoptysis) هُو العرض الأكثر شُيُوعًا
فقر الدَّم بسبب فقدان الدَّم بشكلٍ مُزمنٍ
الفشَل الكلوي (أحيانًا)
الستيرويدات القشرية والأدوية الكابتة للمناعة (مثل السيكلوفسفاميد)
نقل الدَّم إذا لزم الأمر بسبب فقدان الدم
العلاج بالأكسجين لانخفاض مستواه في الدَّم
بالنسبة إلى هذه الاضطرابات النادرة، يتسرَّب الدمُ من الأوعية الدموية الصغيرة ذات الجدران الرَّقيقة (الشعيرات الدموية capillaries)، ويحدث ذلك بسبب استجابةٍ مناعية غالبًا.
قد يُعاني المرضى أيضًا من مُتلازمة غودباستشر أو الوُرَام الحُبيبي المترافق مع التهاب الأوعية الدموية المتعدِّد granulomatosis with polyangiitis أو الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة) أو الداء الهيموسِيديريني الرئوي مجهول السبب idiopathic pulmonary hemosiderosis (وجود الحديد في الرئتين)، أو التفاعلات الدوائية.
يمكن أن يسبِّب النزف الكتلي (الشديد جداً) الموتَ.
الوُرام العضلي الأملس الوعائيّ اللمفيّ lymphangioleiomyomatosis
التنفس بصعوبة
السعال
ألم في الصدر
سعال مُدمَّى أحيانًا
زرع الرئة
سِيروليمس sirolimus
يُصيب هذا الاضطرابُ النادر النساءَ اليافعات،
وقد يَتفاقمُ في أثناءِ الحمل.