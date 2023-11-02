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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أمثلة عن الإجراءات التي تستدعي استخدام المضادات الحيوية الوقائية في الولايات المُتَّحدة*؟

نوع الإجراء†

أمثلة

السنيَّة

قَلع الأسنان

إجراءات سنيَّة مثل جِراحة اللثَّة والتَّقليح وكشط أو سحل الجذور والسَّبر

وَضع غرسات سنيَّة dental implants

استبدال سنّ مخلُوع

جِراحة قناة جذر السنّ ما بعد نهاية الجذر

عمليات تنظيف إذا كان من المتوقَّع حُدوث نزف

الرئتان والسبيل التنفُّسي

استئصال اللوزتين والغدانيات (الناميات الأنفية اللحميَّة) adenoids

تنظير القصبات في بعض الأحيان

الإجراءات التي يخضع إليها شخص لديه عدوى

*هناك حاجةٌ إلى المُضادَّات الحيوية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُواجِهون زيادةَ في خطر الإصابة بالتهابِ الشَّغَاف العدوائيّ.

†قد تكون هناك حاجة إلى المُضادَّات الحيوية قبلَ بعض الإجراءات المُتعلِّقة بالسبيل الهضميّ أو البوليّ أو الجلد أو العَضلات إذا كانت العدوى موجودة مسبقًا في النسيج.

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