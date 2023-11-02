†قد تكون هناك حاجة إلى المُضادَّات الحيوية قبلَ بعض الإجراءات المُتعلِّقة بالسبيل الهضميّ أو البوليّ أو الجلد أو العَضلات إذا كانت العدوى موجودة مسبقًا في النسيج.