أمثلة عن الإجراءات التي تستدعي استخدام المضادات الحيوية الوقائية في الولايات المُتَّحدة*؟
نوع الإجراء†
أمثلة
السنيَّة
قَلع الأسنان
إجراءات سنيَّة مثل جِراحة اللثَّة والتَّقليح وكشط أو سحل الجذور والسَّبر
وَضع غرسات سنيَّة dental implants
استبدال سنّ مخلُوع
جِراحة قناة جذر السنّ ما بعد نهاية الجذر
عمليات تنظيف إذا كان من المتوقَّع حُدوث نزف
الرئتان والسبيل التنفُّسي
استئصال اللوزتين والغدانيات (الناميات الأنفية اللحميَّة) adenoids
تنظير القصبات في بعض الأحيان
الإجراءات التي يخضع إليها شخص لديه عدوى
*هناك حاجةٌ إلى المُضادَّات الحيوية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُواجِهون زيادةَ في خطر الإصابة بالتهابِ الشَّغَاف العدوائيّ.
†قد تكون هناك حاجة إلى المُضادَّات الحيوية قبلَ بعض الإجراءات المُتعلِّقة بالسبيل الهضميّ أو البوليّ أو الجلد أو العَضلات إذا كانت العدوى موجودة مسبقًا في النسيج.