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أمان النَّوم: الحَدُّ من مخاطر مُتلازمة مَوت الرضيع المُفاجِئ

  • الوضعيَّة position: ينبغي وضع الرضيع على ظهره عند النَّوم بشكلٍ دائم، سواءٌ في أثناء الغفوات أم خلال الليل.يُعدُّ النوم على البطن، والنوم الجانبي، والإسناد (propping) وضعيات غيرَ آمنة.

  • السطح: يجب وضع الرضيع على سطحٍ مستوٍ قاسٍ عند النَّوم، مثل سرير مُعتمَد من قبل هيئة السلامة ومغطَّى بفراش مناسب الحجم.ينبغي ألا يكون السطح مائلًا بزاوية أو منحدرًا.

  • الفراش: ينبغي إبقاء الأشياء الطرية، والوسائد، وواقيات الصدمات، والألعاب المحشوة، والحيوانات المحشوة، والبطانيات الرخوة، والشراشف غير المجهزة بأربطة مطاطية، وأغطية المراتب، والمواد التي تشبه الفرو، واللحف، ووسائد الراحة، والبطانيات المثقلة، والقماطات، والأجسام بعيدًا عن منطقة نوم الرضيع.

  • الامتناع عن التدخين: تجنُّب السماح بتدخين السجائر أو استعمال السجائر الإلكترونية قريبًا من الرضيع.ينبغي تجنُّب التدخين، وتجنب استعمال النيكوتين، والكحول، والماريجوانا، والمواد الأفيونية، والعقاقير غير المشروعة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.يجب أن يكون مقدمو الرعاية من غير مستعملي العقاقير أو الكحول.

  • الموقع location: يمكنك إعداد منطقة نوم الرضيع بالقرب من منطقة نوم الآباء/مقدمي الرعاية والأطفال الآخرين وبشكلٍ منفصلٍ عنهم.يوصى بأن ينام الرضع في غرفة الوالدين/مقدمي الرعاية بالقرب من سرير الوالدين/مقدمي الرعاية، ولكن على سطح منفصل مصمم للأطفال الرضع، ومن الناحية المثالية لأول 6 أشهر على الأقل.

  • الحلمات المطاطية: يمكن إعطاء الرضيع حلمة مطاطية (لهّاية) نظيفة وجافة عندَ وضعه للنوم في كل مرة.بالنسبة إلى الرضَّع الذين يرضعون رضاعة طبيعية، ينبغي الانتظار حتى يكمل الرضاعة بشكل كافٍ قبل إعطائه الحلمة المطاطية.

  • درجة الحرارة: يجب الحرص على تجنُّب أن يشعر الرضيع بالحر الشديد أو البرد الشديد في أثناء نومه.ينبغي تجنب الإفراط في لف الرضيع بالأغطية أو تغطية رأسه.الحفاظ على دفء الرضيع بطبقات من الملابس بدلًا من البطانيات وغيرها من الأغطية.كما يمكن استعمال البطانيات القابلة للارتداء أيضًا.

وللمساعدة على منع تشكُّل بقعٍ مُسطَّحةٍ في رأس الرضيع، يجب أن يقضي الأطفال بعضَ الوقت على البطن عندما يكونون مستيقظين مع خضوعهم للمراقبة (وقت البطن tummy time).يمكن للوالدين/مقدمي الرعاية أن يبدؤوا فترات قصيرة من وقت البطن بعد الخروج من المستشفى بفترة قصيرة.ينبغي زيادة وقت البطن بانتظام إلى ما لا يقل عن 15 إلى 30 دقيقة في اليوم بحلول الرضيع عمر 7 أسابيع.

وللمساعدة على جعل رأس الطفل مستديرًا، يجب على الوالدين/مقدمي الرعاية تغيير اتجاه استلقاء الرضيع في أثناء وجوده في سريره أسبوعيًّا، وتجنَّب تركه لمدّة طويلة في مقاعد السيّارة، والحمّالات، والمقاعد النابضة.

يبدو أنَّ استعمالَ أجهزة المراقبة المنزلية والمنتجات التي تدَّعي أنها تقي من حدوث مُتلازمة الموت المفاجئ عندَ الرُّضع غير مفيدة.

مُقتبس من أساسيات النوم الآمن للرضع: طرق لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الطفل الصادرة عن المعهد الوطني لصحّة الطفل والتنمية البشرية.

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