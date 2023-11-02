أمان النَّوم: الحَدُّ من مخاطر مُتلازمة مَوت الرضيع المُفاجِئ
وللمساعدة على منع تشكُّل بقعٍ مُسطَّحةٍ في رأس الرضيع، يجب أن يقضي الأطفال بعضَ الوقت على البطن عندما يكونون مستيقظين مع خضوعهم للمراقبة (وقت البطن tummy time).يمكن للوالدين/مقدمي الرعاية أن يبدؤوا فترات قصيرة من وقت البطن بعد الخروج من المستشفى بفترة قصيرة.ينبغي زيادة وقت البطن بانتظام إلى ما لا يقل عن 15 إلى 30 دقيقة في اليوم بحلول الرضيع عمر 7 أسابيع.
وللمساعدة على جعل رأس الطفل مستديرًا، يجب على الوالدين/مقدمي الرعاية تغيير اتجاه استلقاء الرضيع في أثناء وجوده في سريره أسبوعيًّا، وتجنَّب تركه لمدّة طويلة في مقاعد السيّارة، والحمّالات، والمقاعد النابضة.
يبدو أنَّ استعمالَ أجهزة المراقبة المنزلية والمنتجات التي تدَّعي أنها تقي من حدوث مُتلازمة الموت المفاجئ عندَ الرُّضع غير مفيدة.
مُقتبس من أساسيات النوم الآمن للرضع: طرق لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الطفل الصادرة عن المعهد الوطني لصحّة الطفل والتنمية البشرية.