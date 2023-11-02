ألَم البَطن عند حديثي الولادة، والرُّضَّع، والأطفال الصغار
سبب الألم
الوصف
ملاحظات
التِهابُ الصِّفاقِ بالعِقي
ينجم الالتهاب وأحيَانًا عدوى جوف وبطانة البطن (التهاب الصفاق) عن حدوث انثقاب في الأمعاء وتسرُّب العقي meconium (مواد برازية خضراء داكنة تُنتَجُ في الأمعاء قبل الولادة)
تتشكَّل خلال فترة وجود الرّضيع في الرَّحم أو بُعيدَ الولادة
انسداد في مخرج المعدة (الاثناعشري)
حدوث قيء شديد (قذفي) بعد الإرضاع
يبدأ منذ الولادة وحتَّى بلوغ الطفل شهره الرَّابع عادةً
أغشية رقيقة تنمو عبر الجزء الدَّاخلي من بطانة (الغشاء المخاطي) الثلث العلوي من المريء
يَصعبُ ابتلاع المواد الصلبة
انفتال
انفتال عروة من الأمعاء
تُسبِّبُ انسداد الأمعاء وقطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء
يُصاحب حدوثها عادةً قيء وإسهال وتورُّم في البطن ونوبات من البكاء الشديد (المغص)
تضيُّق أو انسداد فتحة الشَّرج
تُكتَشف الحالة عادةً عندما يقوم الأطبَّاء بإجراء فحصٍ للرُّضَّع بعد الولادة وتحتاج إلى جراحةٍ فوريَّة عادةً
تداخل جزء من الأمعاء في جزءٍ آخر
يُسبِّبُ انسداد الأمعاء وقطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء
يُسبِّبُ ألمًا مفاجئًا مع قيئ وتبرُّز دموي وحمى
يُصيبُ عادةً الأطفالَ الذين تتراوح أعمارهم بين ستَّة أشهر وعامين
الانسداد الذي يُوقِفُ بشكلٍ كامل أو يُعيق بشكلٍ خطيرٍ مرورَ محتويات الأمعاء
يكون ناجمًا عادةً عن عيبٍ خِلقي أو عن وجود العِقي أو عن حدوث انفتال عند حديثي الولادة والرُّضَّع
وتختلف الأعراض باختلاف نوع الانسداد ولكنَّها قد تشتمل على ألم ماغصٍ في البطن وتطبُّل وعدم الاهتمام بتناول الطَّعام والقيء والإمساك الشديد والإسهال والحمَّى