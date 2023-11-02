أعراض ومُضاعَفات* داء الكبد
السِمة
الوصف
اصفرار الجلد وبياض العينين
تراجع أو توقُّف جريان الصفراء
ضخامة الكبد
تجمُّع السوائل داخل البطن، ممَّا يَتسبَّب في تورُّم البطن أحيانًا
التَّخليط الذهنِي النَّاجم عن تدهور وظائف الدِّمَاغ نتيجة تراكم المواد السامة في الَّدم والتي تجرِي إزالتها عادةً عن طريق الكبد
نزف في المريء أو المعدة، والذي يحدث من الأوردة المُتضخِّمة والمفتولة (الدَّوالي الوريديَّة أو الدَّوالي)
ارتفاع غير طبيعي في ضغط الدَّم في الأوردة التي تحمل الدَّم من الأمعاء إلى الكبد (الوريد البابي وفروعه)
الأَعرَاض الجلديَّة
الأوعية الدَّموية العنكبوتيَّة الشكل على الوجه والصدر
راحة اليد الحمراء
لون بشرة الساطع الاحمرار
الحكة
الحالات الشَّاذَّة في الدَّم
انخفاض عدد خلايا الدَّم الحمراء (فقر الدَّم)
انخفاض عدد الكريَّات البيض (قلَّة الكريَّات البيض)
انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلَّة الصُّفيحات)
الميل إلى حدوث النَّزف (اعتلال خَثري)
حالات شاذَّة هرمونيَّة
يؤدي وجود مستويات مرتفعة من الأنسولين مع ضَعف الاستجابة إليها (مقاومة الأنسولين) إلى حدوث ارتفاع في مستويات السكر في الدَّم
كما أنَّ حدوث خلل في وظيفة الغدد الكظرية يؤدي إلى الشعور بخفَّة في الرأس عند وقوف الشخص مع الشعور بالتعب وظهور بقع داكنة على الجلد في بعض الأحيان
انتهاء فترات الحيض وتراجع الخُصُوبَة عند النساء
حدوث خللٌ في الوظيفة الانتصابيَّة وظهور لخصائص أنثويَّة (استئناث) عند الرجال مثل فقد نسيج العضلات وتضخُّم الثديين وانكماش الخُصيَتين
تَشوُّهات في القلب والأوعية الدَّموية
زيادة في معدَّل ضربات القلب وكمية الدَّم التي يَجرِي ضخُّها
انخفاض ضغط الدَّم (هبوط ضغط الدَّم)
الأَعرَاض العامَّة
التعب
الضُّعف
نقص الوَزن
ضَعف الشهية
الغثيان
الحُمّى
ألم بطني
* الأعراض والمضاعفات المذكورة نموذجية ولكنها لا تكون موجودة دائماً، وبعضها يظهر فقط مع مرض الكبد المتقدم (فشل الكبد).