skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

أعراض نقص مادَّة مغذيَّة

مادة مغذية

الأعراض

الكالسيوم

ألم وتشوُّهات العظام واحتمال أكبر لحدوث الكسور (بسبب ترقُّق أو هشاشة العظام) وتشنُّجات عضليَّة وتبدُّل لون الأسنان وقابلية أكثر لحدوث تسوُّس مؤلم في الأسنان

الفولات (حمض الفوليك)

التَّعب والضَّعف (بسبب فقر الدَّم)

حديد

التَّعب والضَّعف (بسبب فقر الدَّم)

المغنيزيوم

تشنجات العضلات

النياسين

الإسهال واضطرابات الجلد والتَّخليط الذهنِي (البلغرة) وألم في اللسان

البروتين

تورُّم (وذمة)، في الساقين عادةً؛ جلد جاف؛ وتساقط الشعر

فيتامين A

العمى الليلي

فيتامين B1

إحساس بالوخز وخصوصًا في القدمين، وفشل القلب

فيتامين B2

ألم في اللسان وشقوق على حواف الفم

فيتامين B12

التَّعب والضَّعف (بسبب فقر الدَّم) و إحساس بالوخز وتخليط ذهنِي

فيتامين C

ضَعف ونَزف اللثَّة

فيتامين D

ترقُّق وألم في العظم

فيتامين K

الميل إلى التَّكدُّم والنَّزف

في هذه الموضوعات