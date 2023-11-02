أعراض نقص مادَّة مغذيَّة
مادة مغذية
الأعراض
الكالسيوم
ألم وتشوُّهات العظام واحتمال أكبر لحدوث الكسور (بسبب ترقُّق أو هشاشة العظام) وتشنُّجات عضليَّة وتبدُّل لون الأسنان وقابلية أكثر لحدوث تسوُّس مؤلم في الأسنان
التَّعب والضَّعف (بسبب فقر الدَّم)
التَّعب والضَّعف (بسبب فقر الدَّم)
المغنيزيوم
تشنجات العضلات
الإسهال واضطرابات الجلد والتَّخليط الذهنِي (البلغرة) وألم في اللسان
البروتين
تورُّم (وذمة)، في الساقين عادةً؛ جلد جاف؛ وتساقط الشعر
العمى الليلي
فيتامين B1
إحساس بالوخز وخصوصًا في القدمين، وفشل القلب
فيتامين B2
ألم في اللسان وشقوق على حواف الفم
التَّعب والضَّعف (بسبب فقر الدَّم) و إحساس بالوخز وتخليط ذهنِي
ضَعف ونَزف اللثَّة
ترقُّق وألم في العظم
الميل إلى التَّكدُّم والنَّزف