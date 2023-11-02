أعراضُ لِمفومَة لاهُودجكين
الأعراض
السَّبب
التنفس بصعوبة
تورُّم في الوجه
تضخُّم العُقَد اللِّمفِية في الصدر.
نََقص الشَّهية
ألم في البطن أو انتفاخ بسبب انسداد الأمعاء أو وجود السوائل في البطن
تضخُّم العُقَد اللِّمفيَّة في البطن.
تُعيق خَلايا اللِّمفومة تدفُّقَ الصَّفراء من الكبد.
انخفاض إنتاج البول
تعيق العقد اللِّمفية تدفقَ البول من الكلية إلى المثانة.
تورُّم تدريجي في السَّاقين
انسداد الأوعيَة اللِّمفيَّة في الفخذ أو البطن، مما يؤدي إلى الوذمة اللمفية.
نقص الوَزن
الإسهال
انتفاخ أو تكوُّن ريح وغازات
الانتفاخ والتشنج (ممَّا يدلُّ على سوء الامتصاص - لا تُمتصُّ المغذِّيات نحوَ الدم عادة)
تنمو خلايا اللِّمفومة في الأمعاءَ الدقيقة أو ما حولها.
ضِيق في التنفُّس
ألم في الصدر
السُّعال (مما يدلُّ على تراكم السوائل حولَ الرئتين، أو ما يُدعَى الانصباب الجنبي)
انسداد الأوعيَة اللِّمفيَّة في الصدر.
تورُّم في الوجه والرقبة
انسداد الأوعية الدموية في الصدر.
مناطق حاكَّة متثخِّنة وداكنة في الجلد
تكون خلايا اللمفومَة مرتشحة في الجلد.
نقص الوَزن
الحُمّى
التعرُّق الليلي
ينتشر هذا المرضُ في جميع أنحاء الجسم.
التعب
ضِيق في التنفُّس
الجلد الشاحب (ممَّا يشير إلى فقر الدم، أو نقص شديد في خلايا الدَّم الحمراء)
ويحدث واحدٌ أو أكثر ممَّا يلي:
استعداد للعدوى البكتيرية الشديدة
تغزو خَلايا اللِّمفومَة نِقي العَظم والعُقَد اللِّمفِية، ممَّا يقلِّل من إنتاج الأجسام المضادَّة.