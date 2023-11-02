*جرى نشرها بموافقةٍ من RX للتغيير: برنامج الإقلاع عن التبغ بمُساعدة الطبيب Rx for Change: Clinician-Assisted Tobacco Cessation program.أعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا The Regents of the University of California.حقوق التأليف والنشر © 1999 - 2019.RxforChange.