أعراض سحب *
عرض للسحب
مدَّة الاضطراب
الاستراتيجيات السلوكية
ضيق الصدر
بضعة أيام
التنفُّس العميق
الإمساك
من أسبوع إلى 3 أسابيع
شرب السوائل
تناول أطعمة غنيَّة بالألياف
السعال
بضعة أيام
شرب السوائل
التوق الشَّديد إلى السجائر
يتكرر حدوثه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، ثمَّ يقلّ
إشغال النَّفس
مُمارسه الرياضة
اكتئاب المزاج
من أسبوع إلى 3 أسابيع
زيادة النشاطات الممتعة
طلب الدعم من العائلة والأصدقاء
صعوبة التركيز،
بضعة أسابيع
تخطيط أعباء العمل مُسبقًا
الدوخة
من يوم إلى يومين
تغيير الوضعيات ببطء وحذر
التعب
من يومين إلى 4 أيام
أخذ قيلولة
عدم الضغط على النفس
جُوع
إلى غاية أسابيع عديدة
شرب الماء
تناوُل وجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية
الأَرق
أسبوع واحد
الحدّ من تناول الكافيين (عدم شربه بعد الظهر)
ممارسة تقنيات الاسترخاء
التهيج
من 2 إلى 4 أسابيع
المشي
أخذ حمَّامات ساخنة
ممارسة تقنيات الاسترخاء
*جرى نشرها بموافقةٍ من RX للتغيير: برنامج الإقلاع عن التبغ بمُساعدة الطبيب Rx for Change: Clinician-Assisted Tobacco Cessation program.أعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا The Regents of the University of California.حقوق التأليف والنشر © 1999 - 2019.RxforChange.