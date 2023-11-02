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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أعراض الاكتئاب عندَ الأطفال

  • الشعور بالحزن أو الهيجان

  • عدم الاهتمام بالنشاطات المفضَّلة

  • الابتعاد عن الأصدقاء والمواقف الاجتماعية

  • عدم القدرة على الاستمتاع بالأشياء

  • الشعور بالرفض وكونهم غير محبوبين أو عديمي القيمة

  • الشعور بالتعب أو بعدم امتلاك أيَّة طاقة

  • عدم النوم بشكلٍ جيِّدٍ والتعرض إلى الكوابيس، أو النوم لفترة طويلةٍ جداً

  • إلقاء اللوم على الذات

  • نَقص الشَّهية والوزن

  • مشاكل في التفكير والتركيز والقيام بالاختيارات

  • التفكير في الموت أو الانتحار

  • التخلِّي عن ممتلكات قيِّمَة

  • الشكوى من أعراض بدنية جديدة

  • ضعف الأداء المدرسي

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