أعراض الاكتئاب عندَ الأطفال
الشعور بالحزن أو الهيجان
عدم الاهتمام بالنشاطات المفضَّلة
الابتعاد عن الأصدقاء والمواقف الاجتماعية
عدم القدرة على الاستمتاع بالأشياء
الشعور بالرفض وكونهم غير محبوبين أو عديمي القيمة
الشعور بالتعب أو بعدم امتلاك أيَّة طاقة
عدم النوم بشكلٍ جيِّدٍ والتعرض إلى الكوابيس، أو النوم لفترة طويلةٍ جداً
إلقاء اللوم على الذات
نَقص الشَّهية والوزن
مشاكل في التفكير والتركيز والقيام بالاختيارات
التفكير في الموت أو الانتحار
التخلِّي عن ممتلكات قيِّمَة
الشكوى من أعراض بدنية جديدة
ضعف الأداء المدرسي