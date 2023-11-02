أضواء على الشيخوخة: مشاكل البلع
مع تقدُّم الناس في العمر، قد تؤثِّر العديدُ من التغيُّرات في القدرة على البلع؛حيث يصبح إنتاجُ اللعاب أقلَ قليلاً.ونتيجةً لذلك، تنقص ليونة الطعام (رطوبته) ويزيد جفافه قبلَ ابتلاعه بالمقارنة مع ما سبق.قد كما تضعف عضلات الفكين والحلق قليلاَ، ممَّا يجعل المضغ والبلع أقلَّ كفاءة.ولذلك، فإنَّ كبارَ السنِّ هم أكثر عرضة للحالات التي تجعل المضغ والبلع صعبَين أيضًا؛فعلَى سَبيل المثال، هم أكثر ميلًا لأن يكونَ لديهم أسنان رخوة أو إلى وضع أسنان اصطناعية (بدلات سنِّية).
ومع تقدُّم العمر، تصبح التقلُّصاتُ التي تحرِّك الطعامَ من خلال المريء أضعف.ويكون هذا التغيُّرُ طفيفًا جدًّا، وله تأثير ضئيل في تحريك الطعام إلى المعدة عادة.ولكن، إذا حاول كبارُ السنّ تناول الطعام في أثناء الاستلقاء أو الاضطجاع بعدَ تناول الطعام، قد لا يتحرَّك الطعام بسهولة إلى المعدة.وعندَ حدوث الارتجاع، قد يكون المرييء المتشيِّخ أبطأ في إعادة حمض المعدة المرتجِع مَرَّةً أخرى إلى المعدة.ويكون لدى بعض كبار السنِّ فتق حجابي قد يساهم في الارتجاع.