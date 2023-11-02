أضواء على الشيخوخة: قصور الغُدَّة الدرقية عند كبار السن
يعاني الكثير من كبار السن من درجة معينة من قصور الغُدَّة الدرقية.وهي حالة تصيب حَوالى 10% من النساء و 6% من الرجال.
تكون الأَعرَاض النموذجية، مثل زيادة الوزن، وتشنج العضلات، وتنميل اليدين، وعدم القدرة على تحمل البرد، أقل شُيُوعًا بين كبار السن.وإذا حدثت مثل هذه الأَعرَاض عند الأشخاص من كبار السن، فتكون أقل وضوحًا.
قد تكون الأعراض لدى كبار السن أقل نموذجية.على سبيل المثال، قد يخسر المريض المسن بعض الوزن، أو يُصاب بتخليط ذهني، وتنخفص شهيته، ويُصاب بتصلب المَفاصِل، وآلام المَفاصِل والعضلات، والضعف، وقد يتعرض للسقوط.
وبما أن الأَعرَاض لدى كبار السن قد تكون مختلفة، وغالبًا ما تكون خفية وغامضة، وتكون شائعة أساسًا بين كبار السن الذين لا يعانون من قصور الغُدَّة الدرقية، فقد لا يتمكن الأطباء من تشخيص هذه الأَعرَاض على أنها ناجمة عن قصور الغُدَّة الدرقية.يوصي بعض الخبراء بالتحري عن مرض الغدة الدرقية كل سنة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات الطبية قد اختبرت إيجابيات وسلبيات مثل هذا الفحص وتوصي ضد إجراء مثل هذا التحرِّي عند الأشخاص الذين لا يعانون من أية أَعرَاض تقترح الإصابة بداء الغدة الدرقية أو علامات تدل عليه.