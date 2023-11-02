أضواء على الشيخوخة: قصور الغُدة الدرقية عند البالغين الأكبر سنًا
يعاني الكثير من البالغين الأكبر سنًا من درجة معينة من قصور الغُدَّة الدرقية.وهي حالة تصيب حَوالى 10% من النساء و 6% من الرجال.
تكون الأَعرَاض النموذجية لقصور الغدة الدرقية، مثل زيادة الوزن، وتشنج العضلات، وتنميل اليدين، وعدم القدرة على تحمل البرد، أقل شُيُوعًا بين البالغين الأكبر سنًا.وإذا حدثت مثل هذه الأَعرَاض عند البالغين الأكبر سنًا، فتكون أحيانًا أقل وضوحًا.
قد تكون الأعراض لدى البالغين الأكبر سنًا أقل نموذجية.على سبيل المثال، قد يخسر المريض المسن بعض الوزن، أو يُصاب بتخليط ذهني، وتنخفص شهيته، ويُصاب بتصلب المَفاصِل، وآلام المَفاصِل والعضلات، والضعف، وقد يتعرض للسقوط.
وبما أن الأَعرَاض لدى البالغين الأكبر سنًا قد تكون مختلفة عن تلك التي تظهر عند البالغين الأصغر سنًا، وغالبًا ما تكون خفية وغامضة، وتكون شائعة أساسًا بين البالغين الأكبر سنًا الذين لا يعانون من قصور الغُدَّة الدرقية، فقد لا يتمكن الأطباء من تشخيص هذه الأَعرَاض على أنها ناجمة عن قصور الغُدَّة الدرقية.يوصي بعض الخبراء بالتحري عن مرض الغدة الدرقية كل سنة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات الطبية قد اختبرت إيجابيات وسلبيات مثل هذا الفحص وتوصي ضد إجراء مثل هذا التحرِّي عند الأشخاص الذين لا يعانون من أية أَعرَاض تقترح الإصابة بداء الغدة الدرقية أو علامات تدل عليه.