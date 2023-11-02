أضواء على الشيخوخة: فقدان الرؤية عند البالغين الأكبر سنًا
غالبًا ما ينجم عدم وضوح الرؤية عند البالغين الأكبر سناً عن تغيم عدسة العين (الساد العيني)، أو ضَرَر في العصب البصري (كما يحدث في الزرق)، أو ضرر في شبكية العين (كما يحدث في التنكس البقعي المرتبط بالعمر و اعتلال الشبكية السكّري).ومن الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا لفقدان الرؤية عند كبار السن انسداد أحد الأوعية الدموية المغذية للعين.غالبًا ما تؤدي اضطرابات الجفون إلى تغيير مظهر العين، إلا أنها لا تسبب فقدان البصر عادةً، وقد تُسبب الإزعَاج.كما يمكن لتدلِّي الجفنين الشديد أن يؤثر في الرؤية أيضًا.
ومهما كان سبب فقدان البصر، فإن أي تغير في الرؤية يمكن أن يؤثر سلبًا في نوعية حياة البالغ الأكبر سنًا، وقد يؤثر بشكل غير مباشر على صحته.فعلى سبيل المثال، قد يكون ضعف البصر سببًا في حوادث المرور أو حوادث السقوط.كما يمكن لنقص الرؤية أن يكون مأساويًا بشكل خاص للبالغين الأكبر سنًا الذين يعانون من مشاكل أخرى أيضًا، مثل ضعف التوازن ونقص السمع.وفي مثل هذه الحالات، قد يؤدي فقدان البصر إلى إصابة خطيرة وقد يُقلل من قدرة الشخص على القيام بمهامه اليومية.