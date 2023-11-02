أضواء على الشيخوخة: فقدان الأسنان
قبل جيلٍ واحدٍ فقط، كان معظم الأشخاص يتوقعون الدخول في سن الشيخوخة بأطقم أسنان اصطناعية أو بدون أسنان على الإطلاق.ولكن هذا الأمر تغير كثيراً خلال العقود القليلة الماضية.فعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 أو أكثر يفقدون معظم أسنانهم الطبيعية، إلا أن احتمال فقدان الأسنان مع التقدم في العمر في تراجع مستمر.هناك عدة أسباب لهذا التحسن في معدلات الفقد السني، منها: تحسن التغذية، وتسهيل الحصول على الرعاية السنية، وتحسن طرائق مُعالَجَة النخور السنية وأمراض النسج الداعمة.
عند فقدان الأسنان تتأثر عملية المضغ بشكل كبير، ويُصبح النطق أكثر صعوبةً.كما تطرأ تغيرات على الوجه بسبب فقدان الدعم السني للشفتين والخدين والأنف والذقن.
يمكن للأشخاص الذين فقدوا كامل أو بعض أسنانهم الاستمرار في تناول الطعام، إلا أنهم يميلون لتناول الأطعمة الطرية التي لا تتطلب مضغاً قوياً.ولكن الأطعمة الطرية غالبًا ما تكون غنية بالكربوهيدرات وفقيرة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن.أما الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، مثل اللحوم والدواجن والحبوب والفواكه والخضروات الطازجة، فغالبًا ما يكون من الصعب على هؤلاء الأشخاص مضغها.ونتيجة لذلك، قد يعاني كبار السن الذين يتناولون أطعمة طرية من سوء في التغذية.