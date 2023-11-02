أضواء على الشيخوخة: فرط نشاط الغُدَّة الدرقية لدى البالغين الأكبر سنًا
يُصيب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية ما نسبته 1٪ من الأشخاص ولكنه يكون أكثر شيوعًا لدى البالغين الأكبر سنًا.غالبًا ما يكون أكثر خطورة لدى البالغين الأكبر سنًا مقارنةً مع الشباب، لأنهم غالبًا ما يكونوا مصابين باضطرابات أخرى كذلك.
غالبًا ما ينجم فرط نشاط الغُدَّة الدرقية عند البالغين الأكبر سنًا غالبًا عن الإصابة بداء غريفز.كثيرًا ما يحدث فرط نشاط الغُدَّة الدرقية نتيجة للنمو التدريجي للعديد من الكتل الصغيرة في الغُدَّة الدرقية التي تنتج الهرمونات الدرقية (العقيدات الدرقية السامة).
يكون البالغون الأكبر سنًا أكثر عرضة للمعالجة بالأدوية التي تُسبب قصور الغدة الدرقية.والدواء الأكثر شُيُوعًا هو الأميودارون، وهو دواء يستخدم لعلاج أمراض القلب، ولكنه قد يحفز الغُدَّة الدرقية أو يُلحق الضرر بها.
يمكن لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية أن يسبب العديد من الأَعرَاض الغامضة التي قد تعزى بشكل خاطئ لحالات طبية أخرى.عادة ما تختلف الأَعرَاض عند البالغين الأكبر سنًا عن تلك عند الأشخاص الأصغر سنًّا.
حيث تكون الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا عند البالغين الأكبر سنًا هي نَقص الوَزن والتعب.وقد يزداد أو لا يزداد معدل ضربات القلب، ولا تجحظ العيون عادة.يكون البالغون الأكبر سنًا أكثر عرضة أيضًا للإصابة باضطراب النظم القلبي (مثل الرجفان الأذيني)، ومشاكل القلب الأخرى (مثل الذبحة الصدرية وفشل القلب)، والإمساك.
قد يتعرّق البالغون الأكبر سنًا بشكل غزير، ويصبحون عصبييّن وقلقين، ويعانون من رجفان في اليد، والتغوط المتكرر أو الإسهال.