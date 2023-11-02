أضواء على الشيخوخة: حالات الخلع
يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر ميلًا لحدوث خلعٍ في المَفصِل، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنَّهم أكثر ميلًا إلى السقوط، وهو سبب شائع لحالات الخلع.يكون كبار السن أكثرَ ميلًا للسقوط للأسباب الآتية:
تميل إصابات أخرى إلى أن تترافق مع خلع عند كبار السن في معظم الأحيان،فمثلًا، يكون خلع الكتف أكثر ميلاً لأن يُسبب تمزقًا في الكُفَّة المُدَوَّرة عند كبار السن بالمقارنة مع الأشخاص الأصغر سنًا.
بالنسبة إلى كبار السن، غالبًا ما يكون التعافي أكثر تعقيدًا وأبطأ مما هو عليه لدى الشباب، وذلك لأنَّ
وحتى الإصابات البسيطة يمكن أن تُؤثر بشكل كبير في قدرة كبار السن على القيام بنشاطاتهم اليومية العادية، مثل الأكل وارتداء الملابس والاستحمام وحتى المشي، خصوصًا إذا كانوا يستخدمون المشَّاية قبل الإصابة.
التثبيت: يُعدُّ تثبيت الحركة (على سبيل المثال، عندما تكون الراحة في السرير ضروريةً)، مُشكلةً خاصَّة عند كبار السنّ،
حيث يكون هذا التثبيت لديهم أكثر ميلاً لأن يُسبب:
تحدُث قرحات الضغط عندما تنقطع التروية الدموية عن منطقة من الجسم أو تضعف بشكلٍ كبيرٍ؛وبالنسبة إلى كبار السنّ، قد تكون التروية الدموية ضعيفةً بالأصل.عندما يستقر وزن طرف مُصاب على الجبيرة، يزداد ضعف التروية الدموية وقد تتشكل قرحات الضغط،وإذا كانت هناك حاجة إلى الراحة في السرير، يمكن أن تحدث قرحات الضغط في المناطق التي يُلامس فيها الجلد السرير؛ينبغي تفحُّص هذه المناطق بعناية للتحري عن أية علامة لتشقق الجلد.
نظرًا إلى أن تثبيتَ الحركة يكون أكثر ميلاً للتسبب في مشاكل عند كبار السنّ، فإن مُعالَجة حالات الخلع أو الإصابات العضلية الهيكلية تُركِّزُ على مساعدة كبار السن على العودة إلى ممارسة النشاطات اليومية في أسرع وقت ممكن.