أضواء على الشيخوخة: جفاف الفم
يعاني الكثير من كبار السن من جفاف الفم.وعلى الرغم من أن الشيخوخة بحد ذاتها لا تؤثِّر في رطوبة الفم إلا بشكل محدود، إلا أنها تجعل الأشخاص أكثر عرضة للظروف التي تزيد من جفاف الفم، كما أن كبار السن يكونون أكثر عرضة لتناول الأدوية التي تُسبب جفاف الفم.
بالنسبة للكثير من المسنّين، فإن جفاف الفم لا يعدو عن كونه مشكلة بسيطة تُسبب الإزعاج من حينٍ لآخر.أما بالنسبة لآخرين، فيكون جفاف الفم مشكلة مستمرة تؤثر في حاسة الذوق، والمضغ، والبلع، والكلام، وارتداء أطقم الأسنان.يزيد جفاف الفم المستمر من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.غالبًا ما يكون جفاف الفم المستمر عرضًا لمرض ما، أو أثرًا جانبيًا لدواء مُعين.