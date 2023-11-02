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أضواءٌ على الشيخوخة: المخاوف المرتبِطة بالحرَارة

هناك العديدُ من الأسباب التي تجعل كبار السن يُواجهون صُعوبة خاصَّة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة:

  • فكبارُ السن لا يستطيعُون التأقلم تدريجيًا مع الفترات الطويلة من درجات الحرارة المرتفعة والرُّطوبة مثلما يستطيعُ الأشخاص الأصغر سنَّاً،

  • ويميلُ كبار السنّ إلى مواجهة صعوبة في زيادة تدفُّق الدَّم إلى جميع سُطوح الجلد، وذلك بسبب انخفاض التروية الدموية، ولذلك لا تستطيع أجسادهم تبريد ذاتها بسرعة.

  • كما يميلُ كبارُ السنّ إلى فقدان الغدد العرقيَّة مع تقدُّمهم في السنّ،

  • ويكون إدراكهم للحرارة مُتأخرًا، ولذلك تكون استجابتُهم للتغيُّرات فيها بطيئةً،

  • وقد يُعانون من مشاكل في الحركةِ تجعل من الصعب عليهم الابتعاد عن البيئة الحارَّة.

يُمكن أن تُؤثِّر اضطراباتٌ مُعيَّنة هي أكثر شُيوعًا عند كبار السنّ، مثل الفشل القلبيّ والكلويّ، في قُدرة الجسم على تبريد نفسه.يتَّبع مرضى ارتفاع ضغط الدَّم نُظمًا غذائيَّة تحتوي على كمية قليلة من الملح غالبًا، ممَّا قد يحُول دُون استهلاكهم ما يكفي منه للتعويض عن الملح الذي يفقدونه في أثناء التعرُّق.

كما تُؤثِّرُ الشيخُوخة في العطشِ أيضًا؛فكبارُ السنّ لا يشعرون بالعطش بسرعةٍ مثل اليافعين؛ولذلك، يميلُ كبار السنّ إلى الإصابة بالتجفاف الذي يعني بدوره أنَّهم أقلّ قدرةً على التعرُّق في البيئة الدافئة.

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