أضواءٌ على الشيخوخة: المخاوف المرتبِطة بالحرَارة
هناك العديدُ من الأسباب التي تجعل كبار السن يُواجهون صُعوبة خاصَّة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة:
يُمكن أن تُؤثِّر اضطراباتٌ مُعيَّنة هي أكثر شُيوعًا عند كبار السنّ، مثل الفشل القلبيّ والكلويّ، في قُدرة الجسم على تبريد نفسه.يتَّبع مرضى ارتفاع ضغط الدَّم نُظمًا غذائيَّة تحتوي على كمية قليلة من الملح غالبًا، ممَّا قد يحُول دُون استهلاكهم ما يكفي منه للتعويض عن الملح الذي يفقدونه في أثناء التعرُّق.
كما تُؤثِّرُ الشيخُوخة في العطشِ أيضًا؛فكبارُ السنّ لا يشعرون بالعطش بسرعةٍ مثل اليافعين؛ولذلك، يميلُ كبار السنّ إلى الإصابة بالتجفاف الذي يعني بدوره أنَّهم أقلّ قدرةً على التعرُّق في البيئة الدافئة.