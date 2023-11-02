أضواء على الشيخوخة: أسباب الفشل القلبي عند كبار السن
لا يمكن للشيخوخة وحدها أن تُسبب فشل القلب.إلا أن كبار السن يكونون أكثر عرضة للأسباب الشائعة لفشل القلب، والتي هي ارتفاع ضغط الدَّم المزمن والنوبات القلبية (بسبب أمراض الشرايين التاجي).
يمكن لهذه الاضطرابات أن تُسبب الفشل القلبي بطريقتين.يمكن أن تُسبب مشاكل في قدرة القلب على
تكون مشاكل الامتلاء بالدم (الخلل الوظيفي الانبساطي) ومشاكل ضخ الدم (الخلل الوظيفي الانقباضي) شائعة بنسبة متساوية.
مشاكل الامتلاء
عادةً ما تحدث مشاكل الامتلاء بسبب تصلب جدران البطينين.ونتيجة لذلك، فلا يمتلئ البطينان بالدم بشكل طبيعي، ولا يُضَخّ إلا القليل جدًّا من الدم.ومع تقدم الأشخاص في السن، تميل عضلة القلب لأن تصبح أكثر صلابة، مما يزيد من احتمال الفشل القلبي بسبب مشاكل الامتلاء.يمكن لارتفاع ضغط الدَّم يمكن أن يسبب مشاكل في الامتلاء بالدم لأنه يجعل عضلة القلب أكثر ثخانًة وصلابة.
لا تنجم مشاكل الامتلاء دائمًا عن تصلب عضلة القلب.على سبيل المثال، في الرجفان الأذيني يتقلص الأذينان بسرعة وبشكل غير منتظم (يكون الرجفان الأذيني أكثر شيوعًا عند كبار السن).ونتيجة لذلك، فإن الأذينان لا يضخان ما يكفي من الدَّم باتجاه البطينين.إذا حدث الرجفان الأذيني فجأة عند الشخص المسن، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالفشل القلبي.
مَشاكلُ الضَّخ
عادة ما تحدث مشاكل الضخ عندما تتأذى عضلة القلب.يضخ القلب المتضرر كميات أقل من الدم، ممَّا يؤدِّي إلى زيادة الضغط داخل القلب وتضخم الحجرات القلبية.
تكون النوبات القلبية السبب الأكثر شُيُوعًا لتأذي القلب عند كبار السن (والتي تنجم عن انسداد الشريان الذي يزود القلب بالدم).
يمكن لاضطرابات صمامات القلب أن تُسبب مشاكل في ضخ الدم.
في تضيق الأبهر (أحد اضطرابات الصمامات القلبية)، تتضيق الفتحة بين البطين الأيسر والشريان الأبهر (الصمام الأبهري).ونتيجة لذلك، يصبح ضخ الدَّم من القلب أكثر صعوبة.يُعد تضيق الأبهر سببًا شائعًا لفشل القلب عند كبار السن.
إذا كان المريض يعاني من اضطراب رئوي مزمن، مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD) أو التندب (التليف الرئوي)، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الدَّم في الرئتين.ونتيجة لذلك، يُصبح من الصعب على البطين الأيمن ضخ الدَّم إلى الرئتين.