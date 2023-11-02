أضواء على الشيخوخة
إذا نشطت حالة السل الهاجعة عند كبار السن، فقد تُسبب أعراضًا قليلة.وبالتالي، قد لا يشتبه الأطباء في حدوثه لأسابيع أو أشهر.كما إن وجود اضطرابات أخرى أيضًا عند كبار السن قد يزيد من صعوبة تشخيص السل المُعاد تنشيطه.
يواجه كبار السن الذين يعيشون في دور الرعاية خطر الإصابة بالسل.قد لا يجري التعرف إلى الالتهاب الرئوي الناجم عن العدوى على أنه داء السل.وبالتالي، قد لا يُعالَج بشكل مناسب، وقد تنتشر العدوى إلى أشخاص آخرين.
في الولايات المتحدة، غالبًا ما يُصيب السل الدخني كبار السن.السل الدُخني miliary tuberculosis هو نوع مهدد للحياة من أنواع السل، ويحدث عندما تنتقل أعداد كبيرة من البكتيريا من خلال المجرى الدموي وتنتشر في أنحاء الجسم.
يكون السل الذي يُصيب الأنسجة المُغطية للدماغ (السل السحائي tuberculous meningitis) أكثر شيوعًا بين كبار السن.تتضمن أعراض هذه الحالة المهددة للحياة الحمّى، والصداع المستمر، وتيبس الرقبة، والغثيان، والتشوش الذهني، والنعاس الذي يُفضي إلى السبات.
إذا كان المُسنّ مُصابًا بالسل الهاجع منذ فترة طويلة، فسوف يقوم الطبيب بموازنة خطر وفوائد استخدام المضادَّات الحيوية المُضادَّة للسل لمنع حدوث الحالة النشطة من السل.إذ يمكن لخطر التأثيرات الضارة لهذه الأدوية أن يفوق خطر الإصابة بالسل.في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يستشير الطبيب خبيرًا في السلّ قبل اتخاذ القرار بإعطاء المضادات الحيوية أم لا.