skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

أسباب مُتلازمة رينو الثانوية

أسباب مُتلازمة رينو الثانوية

السَّبب

أمثلة

اضطرابات المناعة الذاتية والالتهابات

داء النسيج الضام المختلط أو غير المتمايز

الاعتلالات العضلية الالتهابية مجهولة السبب (مثل التهاب العضلات المتعدد أو التهاب الجلد والعضلات)

التهاب المفاصل الرُّوماتويدي

مُتلازمة شوغرن

الذئبة الحمامية الجهازية

التَصَلُّب الجهازي

الاضطرابات الهُرمونِيَّة

قصور الدرقية Hypothyroidism

اضطرابات الدم

داء الراصة الباردة

كَثرَة الحُمر الحَقيقيَّة Polycythemia vera

السرطان والاضطرابات ذات الصلة

الأورام العصبية الصمَّاوية المَعدية المعوية

مُتلازمة الأَباعِد الوَرَمِيََّة

اضطرابات الأعصاب

مُتلازمة النفق الرسغي Carpal tunnel syndrome

الرُّضوح Trauma

قَضمَة أو عضَّة الصَّقيع

الاهتزازات

اضطرابات الأوعية الدموية

متلازمة مخرج الصدر

الأدوية والمواد

حاصرات بيتا

الكوكايين

مستحضرات الإرغوت (تُستخدم في علاج الصداع النصفي والسيطرة على النزف بعد الولادة)

نيكوتين

الأدوية المنبهة

