أسباب مُتلازمة رينو الثانوية
السَّبب
أمثلة
اضطرابات المناعة الذاتية والالتهابات
داء النسيج الضام المختلط أو غير المتمايز
الاعتلالات العضلية الالتهابية مجهولة السبب (مثل التهاب العضلات المتعدد أو التهاب الجلد والعضلات)
الاضطرابات الهُرمونِيَّة
اضطرابات الدم
السرطان والاضطرابات ذات الصلة
الأورام العصبية الصمَّاوية المَعدية المعوية
اضطرابات الأعصاب
الرُّضوح Trauma
الاهتزازات
اضطرابات الأوعية الدموية
الأدوية والمواد
حاصرات بيتا
الكوكايين
مستحضرات الإرغوت (تُستخدم في علاج الصداع النصفي والسيطرة على النزف بعد الولادة)
نيكوتين
الأدوية المنبهة