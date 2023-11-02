أسباب غَسل الكُلى عند مرضى الفشل الكلوي
يقرر الأطباء استخدام غسل الكلى مع الشخص عندما يُسبب الفشل الكلوي حالاتٍ مُعيَّنة:
خللًا في وظائف الدِّماغ (اعتِلاَلٌ دِماغِيٌّ يوريمِيّ uremic encephalopathy)
أعراضًا أخرى شديدة مُعيَّنة، مثل نَقص الشَّهية أو التقيُّؤ ونَقص الوَزن
التهابًا في الكيس المُحيط بالقلب (التهاب التَّأمور)
ارتفاعًا في مستوى الحمض في الدَّم (الحُماض)، بحيث لا ينخفض رغم استعمال مُعالجَات أخرى
فَشل القلب
حملًا مفرطًا لإجمالي السائل في الجسم
حملًا مفرطًا للسائل في الرئتين (الوذمة الرئويَّة) بحيث لا يستجيب للمعالجات الأخرى
ارتفاعًا في مستوى البوتاسيوم في الدَّم (فرط بوتاسيوم الدَّم)
ارتفاعًا في مستوى الكالسيوم في الدَّم (فرط كالسيوم الدَّم)
تراجعًا كبيرًا في وظائف الكُلى