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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أسبابُ عدم الالتزام بالعلاج الدوائي

  • نسيان استعمال الدواء

  • عدم فهم أو إساءة فهم الإرشادات

  • المعاناة من التأثيرات الجانبية (قد يُنظر إلى العلاج على أنَّه أسوأ من الاضطراب)

  • ملاحظة المريض بأنَّ مذاقَ الدواء أو رائحته كريهان

  • وجود قيود مزعجة يفرضها استعمالُ الدواء (على سبيل المثال، الحاجة إلى تجنُّب التعرُّض لأشعَّة الشمس أو تجنّب الكحول أو مشتقَّات الحليب)

  • الحاجة إلى تكرار استعمال الدواء أو اتِّباع تعليمات معقَّدة

  • إنكار الإصابة بالاضطراب (إخفاء التَّشخيص أو التقليل من أهمِّيته)

  • الاعتقاد بعدم فائدة استعمال الدَّوِاء أو عدم الحاجة إلى استعماله

  • الاعتقاد الخاطئ بأنَّه قد جرت معالجة الاضطراب بنجاح (على سبيل المثال، الاعتقاد بأنَّ العدوى قد زالت لمجرَّد اختفاء الحمَّى)

  • الخشية من الاعتياد على الدواء

  • القلق من التكلفة

  • عدم الاهتمام أو عدم المُبالاة بحدوث التحسُّن

  • مواجهة بعض العقبات (مثل صعوبة بلع الأقراص أو المحافظ أو مواجهة مشاكل في فتح العبوات أو تعذُّر الحصول على الدَّوِاء)

  • عدم الثقة في مُقدِّم الرعاية الصحّية

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