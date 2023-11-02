أسباب طبية تمنع الشخص من الغوص
إساءة استعمال الكحول أو العقاقير
احتقان الأنف والجيوب المزمن أو قصير الأجل
داء السكّري من النوع الأول أو الثاني والذي يُعالج بالأنسولين
الأدوية التي قد تُسبب النعاس
نوبات الإغماء
الجَزرٌ المَعِدِيٌّ المَريئِيّ إذا كان شديدًا
بلع الهواء الاعتيادي
الاضطرابات القلبية، مثل دَاء الشِّريَان التاجي، والفشل القلبي، وعدم انتظام ضربات القلب، واضطرابات الصمامات القلبية، والعيوب الخلقية في القلب التي تسمح بتسرب الدم من الأوردة إلى الشرايين مثل عيوب الحاجز الأذيني
الفتق الأُربيّ غير المُعالَج
السلوك الاندفاعي أو زيادة الأهبة للتعرض للحوادث
الاضطرابات الرئوية، مثل الربو، أو كيساتٌ الرئة، أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD)، أو الإصابة السابقة باِستِرواحُ الصَّدر
السُمنة†
التقدم في السن†
اضطراب الهَلَع
الإعاقات الجسدية
ضعف اللياقة القلبية الوعائية
الحمل
تمزق طبلة الأذن
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
* زيادة خطر الرضح الضغطي الرئوي.
† زيادة محتملة في خطر داءُ تَخفيفِ الضَّغط.