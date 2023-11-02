أسباب العدوى المنقولة بالجنس
السَّبب
العدوى
البكتيريا
التهاب الإحليل والتهاب عنق الرحم المُتدثري
داء السيلان
الورم الحبيبي اللمفي المنتقل بالجنس
الفَيروسَات
التِهاب الكبد A والتهاب الكبد C
العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV
المليساء المعدية* (الناجمة عن الفيروسة الجدرية)
الطفيليات (الأوالي)
الطفيليات الخارجية
الجرب* (بسبب العث الناقب burrowing mites)
* لا تُعد هذه العدوى عادة عدوى منقولة بالجنس ولكنها قد تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي (انظر انتقال العدوى المنقولة بالجنس).