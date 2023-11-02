MSD أدلة MSD إصدار المُستخدِم
أسباب العدوى المنقولة بالجنس

السَّبب

العدوى

البكتيريا

القُريح (القرح اللين)

التهاب الإحليل والتهاب عنق الرحم المُتدثري

داء السيلان

الورم الحبيبي الأُربي

الورم الحبيبي اللمفي المنتقل بالجنس

العدوى بالمفطورة

الزهري

الفَيروسَات

الهربس التناسلي البسيط

التهاب الكبد B

التِهاب الكبد A والتهاب الكبد C

العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV

المليساء المعدية* (الناجمة عن الفيروسة الجدرية)

جدري القردة*

فيروس زيكا*

الطفيليات (الأوالي)

داء المُشَعَّرات

الطفيليات الخارجية

عدوى طفيلية بقمل العانة*

الجرب* (بسبب العث الناقب burrowing mites)

* لا تُعد هذه العدوى عادة عدوى منقولة بالجنس ولكنها قد تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي (انظر انتقال العدوى المنقولة بالجنس).

