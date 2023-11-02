أسبَاب أمراض الرئة الخِلالية
النوع
أمثلة
اضطرابات المناعة الذاتية
التهاب العضل المناعي الذاتي/المتلازمة المضادة لإنزيم التركيب (anti-synthetase syndrome)، ومُتلازمة غود باستشر، وداء النسيج الضام المختلط، والتهاب المفاصل الرُّوماتويدي، والتصلب الجهازي، ومُتلازمة شوغرن، والذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة)
الغبار العضوي organic dust
فضلات الطيور والعفن
مُرتبط بالأدوية
الأميودارون amiodarone، والبليوميسين bleomycin، والبوسلفان busulfan، والكاربامازيبين carbamazepine، ومثبطات نقاط التحقق، والكلورامبوسيل chlorambucil، والكوكايين cocaine، والسيكلوفوسفاميد cyclophosphamide، والذهب، والميثوتريكسات methotrexate، والنتروفورانتوين nitrofurantoin، والسلفاسالازين sulfasalazine، والسلفوناميدات sulfonamides
مُرتبط بمواد كيميائيَّة
مسحوق الألومنيوم والأسبست asbestos والبريليوم beryllium والمعادن وثاني أكسيد الكبريت والتالك talc
الاضطرابات الوراثيَّة
داء فابري Fabry disease، والتليف الرئوي العائلي familial pulmonary fibrosis، وداء غوشيه Gaucher disease، ومُتلازمة هيرمانسكي-بودلاك Hermansky-Pudlak syndrome، والورام العصبي الليفي، وداء نيمان بيك Niemann-Pick disease (في حالات نادرة)، والتحصِّي المكروي السنخي الرئوي pulmonary alveolar microlithiasis، والدَّاء البروتينيّ السنخيّ الرِّئوي pulmonary alveolar proteinosis، والتصلب الحدبي tuberous sclerosis
التهاب الرئة الخلالي مجهول السبب*
الالتهاب الرئويّ الخِلاليّ الحادّ والالتهاب الرئويّ المتعضِّي خفيّ المَنشأ والالتهاب الرئويّ الخلالي التوسُّفي والتليّف المتني الجنبي مجهول السبب والتليُّف الرئويّ مجهول السبب والالتهاب الرئويّ الخلالي اللمفي والتِهاب الرئة الخلالي غير النوعي وداء الرئة الخلالي المصحوب بالتهاب القصيبات التنفسية respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease
مُتعلِّق بالأشعَّة العلاجية أو الصناعيَّة
المُعالجة الشعاعيَّة للسرطان
اضطرابات أُخرى
الداء النشواني، والشفط الرئوي المزمن، والالتهاب الرئوي اليوزيني، والوُرَام العضلي الأملس الوعائي اللمفي، وكثرة منسجات لانغرهانس الرئوية، والساركويد، واضطرابات التهاب الأوعية (التي تسبب التهاب الأوعية الدموية)، مثل الورام الحبيبي اليوزيني مع التهاب الأوعية الدموية، والوُرام الحبيبي مع التهاب الأوعية
*مجهول السبب تعني أنَّ المرضَ يحدُث من دُون سببٍ معروف.