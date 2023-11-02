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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أدوية شائعة الاستخدام لعِلاج الربو

الأدوية

بعض التأثيرات الجانبية

ملاحظات

أدوية مضادَّة للفعل الكوليني (استنشاقيَّة) Anticholinergics (inhaled)

إبراتروبيوم Ipratropium

تيوتروبيوم Tiotropium

جفاف الفَم

تسرّع ضربات القلب

تُستَعملُ في توليفةٍ مع الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة عادةً

الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة القصيرة المفعول (استنشاقيَّة)

ألبوتيرول Albuterol

ليفالبوتيرول Levalbuterol

زيادة سرعة القلب

الارتعاش

لتخفيف شدَّة النَّوبة الحادَّة مباشرةً

كما يتوفّر ألبوتيرول على شكل مستحضر فموي

الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة الطويلة المفعول (استنشاقيَّة).

أرفورميترول Arformoterol

فورموتيرول Formoterol

سالميتيرول Salmeterol

زيادة سرعة القلب

الارتعاش

للعلاج المستمرّ، وليس للعلاج الطارئ أو الإسعافي

لا ينصح باستخدامه وحدَه (من دون أدوية الربو الأخرى)

الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة ذات المفعول المَديد جدًّا (استنشاقيَّة).

إنداكاتيرول Indacaterol

أولوداتيرول Olodaterol

فيلانتيرول Villanterol

سيلان الأنف وعُطاس

ارتفاع ضغط الدم:

السعال

الصداع

لا يُنصَح باستخدامه وحدَه (من دون أدوية الربو الأخرى)

يقتصر توفُّر دواء فيلانتيرول villanterol على شكل توليفة مع فلوتيكازون fluticasone.

الستيرويدات القشريَّة (استنشاقًا)

بيكلوميثازون Beclomethasone

بوديسونيد Budesonide

سِكْليسونيد Ciclesonide

فلونيسوليد Flunisolide

فوروات فلوتيكازون Fluticasone furoate

بروبيونات فلوتيكازون Fluticasone propionate

موميتازون Mometasone

تريامسينولون Triamcinolone

عدوى فطريَّة في الفم (السُّلاق)

تغيُّر في الصوت

الاستنشاق للوقاية من الرَّبو (ضبط طويل الأمد)

ستيرويدات قشريَّة (عن طريق الفم أو الحقن).

ميثيل بريدنيزولون Methylprednisolone

بريدنيزولون Prednisolone

بريدنيزون Prednisone

زيادة الوزن

ارتفاع مستويات السكَّر في الدَّم

الذهان، في حالات نادرة

تخلخل العظام osteoporosis

حالات السَّاد

ترقّق الجلد وسهولة التكدّم

الأَرق

تُستَعمَل في نوبات الرَّبو الحادة والرَّبو الذي لا يمكن ضبطه بالعلاج الاستنشاقيّ.

المُعَدِّلات المناعيَّة (الحقن)

بينراليزوماب Benralizumab

بوبيلوماب Dupilumab

ميبوليزوماب Mepolizumab

أوماليزوماب Omalizumab

ريسليزوماب Reslizumab

انزعاج في موضع الحَقْن

ردَّات فعل تأقيَّة في حالات نادرة

يُستعمل عند المصابين بربوٍ شديدٍ للحدِّ من استعمال الستيرويدات القشريَّة الفمويَّة

مُعدِّلاتُ اللِّوكوترين (فموي)(Leukotriene modifiers (oral

مونتيلوكاست Montelukast

زافيرلوكاست Zafirlukast

زيليتون Zileuton

الوُرام الحُبيبي اليُوزيني Eosinophilic granulomatosis مع التِهاب الأَوعِيَة

ارتفاع إنزيمات الكبد بسبب الزيليتون zileuton

يُستَعمل للوقاية (ضبط طويل الأمد) أكثر من العلاج

مثبِّتات الخلايا البدينة (استنشاقية)

الكرُومُولين Cromolyn

نيدوكروميل Nedocromil

السّعال أو الأزيز

مفيد للوقاية من النوبات المرتبطة غالبًا بممارسة التمارين الرياضية، ولكن ليس لمعالجة النوبات الحادّة

لا يتوفَّر نيدوكروميل في الولايات المتّحدة.

ميثيل زانثين (الفموي) (Methylxanthine (oral.

الثيوفيلين Theophylline

زيادة سرعة القلب

الارتعاش

الانزعاج المعدي

الاختلاجات (إذا كان مستوى الدَّم مرتفعًا)

عدم انتظام خطير في ضربات القلب (إذا كان مستواه في الدَّم مرتفعًا)

يمكن استخدامُه للوقاية والعلاج

يُستَعملُ عبرَ الفم، ولكن يمكن استعماله بالوريد في المستشفى

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