أدوية شائعة الاستخدام لعِلاج الربو
الأدوية
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
أدوية مضادَّة للفعل الكوليني (استنشاقيَّة) Anticholinergics (inhaled)
إبراتروبيوم Ipratropium
تيوتروبيوم Tiotropium
جفاف الفَم
تسرّع ضربات القلب
تُستَعملُ في توليفةٍ مع الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة عادةً
الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة القصيرة المفعول (استنشاقيَّة)
ألبوتيرول Albuterol
ليفالبوتيرول Levalbuterol
زيادة سرعة القلب
الارتعاش
لتخفيف شدَّة النَّوبة الحادَّة مباشرةً
كما يتوفّر ألبوتيرول على شكل مستحضر فموي
الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة الطويلة المفعول (استنشاقيَّة).
أرفورميترول Arformoterol
فورموتيرول Formoterol
سالميتيرول Salmeterol
زيادة سرعة القلب
الارتعاش
للعلاج المستمرّ، وليس للعلاج الطارئ أو الإسعافي
لا ينصح باستخدامه وحدَه (من دون أدوية الربو الأخرى)
الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة ذات المفعول المَديد جدًّا (استنشاقيَّة).
إنداكاتيرول Indacaterol
أولوداتيرول Olodaterol
فيلانتيرول Villanterol
سيلان الأنف وعُطاس
ارتفاع ضغط الدم:
السعال
الصداع
لا يُنصَح باستخدامه وحدَه (من دون أدوية الربو الأخرى)
يقتصر توفُّر دواء فيلانتيرول villanterol على شكل توليفة مع فلوتيكازون fluticasone.
الستيرويدات القشريَّة (استنشاقًا)
بيكلوميثازون Beclomethasone
بوديسونيد Budesonide
سِكْليسونيد Ciclesonide
فلونيسوليد Flunisolide
فوروات فلوتيكازون Fluticasone furoate
بروبيونات فلوتيكازون Fluticasone propionate
موميتازون Mometasone
تريامسينولون Triamcinolone
عدوى فطريَّة في الفم (السُّلاق)
تغيُّر في الصوت
الاستنشاق للوقاية من الرَّبو (ضبط طويل الأمد)
ستيرويدات قشريَّة (عن طريق الفم أو الحقن).
ميثيل بريدنيزولون Methylprednisolone
بريدنيزولون Prednisolone
بريدنيزون Prednisone
زيادة الوزن
ارتفاع مستويات السكَّر في الدَّم
الذهان، في حالات نادرة
تخلخل العظام osteoporosis
حالات السَّاد
ترقّق الجلد وسهولة التكدّم
الأَرق
تُستَعمَل في نوبات الرَّبو الحادة والرَّبو الذي لا يمكن ضبطه بالعلاج الاستنشاقيّ.
المُعَدِّلات المناعيَّة (الحقن)
بينراليزوماب Benralizumab
بوبيلوماب Dupilumab
ميبوليزوماب Mepolizumab
أوماليزوماب Omalizumab
ريسليزوماب Reslizumab
انزعاج في موضع الحَقْن
ردَّات فعل تأقيَّة في حالات نادرة
يُستعمل عند المصابين بربوٍ شديدٍ للحدِّ من استعمال الستيرويدات القشريَّة الفمويَّة
مُعدِّلاتُ اللِّوكوترين (فموي)(Leukotriene modifiers (oral
مونتيلوكاست Montelukast
زافيرلوكاست Zafirlukast
زيليتون Zileuton
الوُرام الحُبيبي اليُوزيني Eosinophilic granulomatosis مع التِهاب الأَوعِيَة
ارتفاع إنزيمات الكبد بسبب الزيليتون zileuton
يُستَعمل للوقاية (ضبط طويل الأمد) أكثر من العلاج
مثبِّتات الخلايا البدينة (استنشاقية)
الكرُومُولين Cromolyn
نيدوكروميل Nedocromil
السّعال أو الأزيز
مفيد للوقاية من النوبات المرتبطة غالبًا بممارسة التمارين الرياضية، ولكن ليس لمعالجة النوبات الحادّة
لا يتوفَّر نيدوكروميل في الولايات المتّحدة.
ميثيل زانثين (الفموي) (Methylxanthine (oral.
الثيوفيلين Theophylline
زيادة سرعة القلب
الارتعاش
الانزعاج المعدي
الاختلاجات (إذا كان مستوى الدَّم مرتفعًا)
عدم انتظام خطير في ضربات القلب (إذا كان مستواه في الدَّم مرتفعًا)
يمكن استخدامُه للوقاية والعلاج
يُستَعملُ عبرَ الفم، ولكن يمكن استعماله بالوريد في المستشفى