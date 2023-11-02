أدوية السُّعال والزُّكام عندَ الأطفال المصروفة دون وصفة طبيَّة
تَغلبُ إصابة الأطفال بالسعال والزُّكام بشکلٍ خاص، وأعراض ھذه الاضطرابات قد تجعلھم منزعجين بشكلٍ كبير.يرغب الأبوان ومقدِّمو الرعاية في تخفيف الأَعرَاض بشكلٍ واضحٍ، ومساعدة الأطفال على التحسُّن.ولكن، لم تُجرَ إلَّا دراسات محدودة على الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 4 سنوات حولَ فعالية وسلامة استعمال مستحضرات مُعالِجة السعال والزُّكام.
يجب على الأشخاص عدم استعمال أدوية السعال أو نزلات البرد التي تُعطى دون وصفةٍ طبيَّة للأطفال دون سن الرابعة قبلَ استشارة الطبيب الذي يُقدِّم إرشاداته بخصوص الجرعة.
كما ينبغي أن يحرص مقدِّمو الرعاية على استعمال المنتجات التي صُنِّعت لعمر ووزن الطفل بشكل خاص.