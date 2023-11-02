أدوية ارتفاع ضغط الدم الطارئ عند الأطفال
النوع
الدواء*
بعض التأثيرات الجانبية
كلونيدين Clonidine
النعاس الشديد، والإرهاق، والدوخة، وجفاف الفم
هيدرالازين Hydralazine
الصداع، تسرُّع مُعدَّل ضربات القلب
إسراديبين Isradipine
التأثيرات الجانبية الشائعة: تورد الوجه، وتورُّم الساقين أو اليدين
الآثار الجانبية الشديدة: وذمة وعائية (تورم تحسسي يؤثر في الوجه، والشفتين، والرغامى، وقد يتداخل مع التنفس)
مينوكسيديل minoxidil
التأثيرات الجانبية الشائعة: الدوخة، انخفاض ضغط الدم الشديد، احتباس السوائل
الآثار الجانبية الشديدة: فشل القلب، احتباس السوائل في الرئتين، مُتلازمة ستيفن جونسون
* تُستعمَل هذه الأدوية عن طريق الفم.