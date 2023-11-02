skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

أدوية ارتفاع ضغط الدم الطارئ عند الأطفال

النوع

الدواء*

بعض التأثيرات الجانبية

ناهض ألفا

كلونيدين Clonidine

النعاس الشديد، والإرهاق، والدوخة، وجفاف الفم

موسع للأوعية

هيدرالازين Hydralazine

الصداع، تسرُّع مُعدَّل ضربات القلب

حاصر لقنوات الكالسيوم

إسراديبين Isradipine

التأثيرات الجانبية الشائعة: تورد الوجه، وتورُّم الساقين أو اليدين

الآثار الجانبية الشديدة: وذمة وعائية (تورم تحسسي يؤثر في الوجه، والشفتين، والرغامى، وقد يتداخل مع التنفس)

موسع للأوعية

مينوكسيديل minoxidil

التأثيرات الجانبية الشائعة: الدوخة، انخفاض ضغط الدم الشديد، احتباس السوائل

الآثار الجانبية الشديدة: فشل القلب، احتباس السوائل في الرئتين، مُتلازمة ستيفن جونسون

* تُستعمَل هذه الأدوية عن طريق الفم.

في هذه الموضوعات