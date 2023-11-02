أدوية أعراض الزُّكام التي تُعطَى من دون وصفَة
التأثير
الأدوية
بعض الآثارُ الجَّانبيَّة الشائعة
المسكنات / خافضات الحرارة
تخفيف الآلام والأوجاع وتقليل شدَّة الحُمَّى
أسيتامينوفين Acetaminophen
خفيفة
أسبرين Aspirin
تهيُّج المعدة
خطر متلازمة راي عندَ الأطفال
إيبوبروفين Ibuprofen
تهيُّج المعدة
نابروكسين Naproxen
تهيُّج المعدة
مضادَّات الهيستامين*
فتح الممرات الأنفية والمساعدة على تخفيف العُطاس
ديفينهيدرامين Diphenhydramine
كلورفينيرامين Chlorpheniramine
النُّعاس وجفاف الفم، وعند كبار السن تشوُّش الرؤية، وصعوبة التبوّل، والإمساك، والشعور بخفَّة في الرأس عندَ الوقوف، والتشوش الذهني
مثبِّطات السُّعَال
قد تُساعد على الحدِّ من السعال
بنزوناتات Benzonatate
التشوش الذهني والانزعاج المعدي
كودئين Codeine
الإمساك، والنعاس، وصعوبة التبول، والانزعاج المعدي
دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)
خفيفة، ولكنَّ استعماله بجرعاتٍ مرتفعة يؤدي إلى التشوش الذهني، والعصبية، والتَّهيُّج
مزيلات الاحتقان، بخاخات الأنف*
فتح انسداد الممرات الأنفية
نافازولين Naphazoline
أُوكسِي مِيتازولين Oxymetazoline
فينيل إيفرين Phenylephrine
زايلوميتازُولين Xylometazoline
الاحتقان المرتد إذا جرى استخدام الدواء لأكثر من بضعة أيام (يتفاقم الاحتقان عندما يزول مفعول الدواء)
مزيلات الاحتقان، عن طريق الفم*
يوقف سيلان الأنف
سودوفدرين pseudoephedrine
الخفقان، وارتفاع ضغط الدَّم، والعصبيَّة، والأرق
فينيل إيفرين Phenylephrine
تسرّع معدل ضربات القلب، والدوخة، والعصبية، والأرق
مُقَشّع
قد يساعد على تمييع المخاط
غوافِنسين guaifenesin
خفيفة، ولكنَّ استعماله بجرعاتٍ مرتفعة يؤدي إلى الصُّداع والانزعاج المعدي
* ينبغي عدم استعمال مضادَّات الاحتقان ومضادَّات الهيستامين (سواء منفردة أو مجتمعة) عندَ الأطفال دون عمر 4 سنوات.