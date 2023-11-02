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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أدوية أعراض الزُّكام التي تُعطَى من دون وصفَة

التأثير

الأدوية

بعض الآثارُ الجَّانبيَّة الشائعة

المسكنات / خافضات الحرارة

تخفيف الآلام والأوجاع وتقليل شدَّة الحُمَّى

أسيتامينوفين Acetaminophen

خفيفة

أسبرين Aspirin

تهيُّج المعدة

خطر متلازمة راي عندَ الأطفال

إيبوبروفين Ibuprofen

تهيُّج المعدة

نابروكسين Naproxen

تهيُّج المعدة

مضادَّات الهيستامين*

فتح الممرات الأنفية والمساعدة على تخفيف العُطاس

ديفينهيدرامين Diphenhydramine

كلورفينيرامين Chlorpheniramine

النُّعاس وجفاف الفم، وعند كبار السن تشوُّش الرؤية، وصعوبة التبوّل، والإمساك، والشعور بخفَّة في الرأس عندَ الوقوف، والتشوش الذهني

مثبِّطات السُّعَال

قد تُساعد على الحدِّ من السعال

بنزوناتات Benzonatate

التشوش الذهني والانزعاج المعدي

كودئين Codeine

الإمساك، والنعاس، وصعوبة التبول، والانزعاج المعدي

دكستروميثورفان Dextromethorphan (دواء مضاد للسعال)

خفيفة، ولكنَّ استعماله بجرعاتٍ مرتفعة يؤدي إلى التشوش الذهني، والعصبية، والتَّهيُّج

مزيلات الاحتقان، بخاخات الأنف*

فتح انسداد الممرات الأنفية

نافازولين Naphazoline

أُوكسِي مِيتازولين Oxymetazoline

فينيل إيفرين Phenylephrine

زايلوميتازُولين Xylometazoline

الاحتقان المرتد إذا جرى استخدام الدواء لأكثر من بضعة أيام (يتفاقم الاحتقان عندما يزول مفعول الدواء)

مزيلات الاحتقان، عن طريق الفم*

يوقف سيلان الأنف

سودوفدرين pseudoephedrine

الخفقان، وارتفاع ضغط الدَّم، والعصبيَّة، والأرق

فينيل إيفرين Phenylephrine

تسرّع معدل ضربات القلب، والدوخة، والعصبية، والأرق

مُقَشّع

قد يساعد على تمييع المخاط

غوافِنسين guaifenesin

خفيفة، ولكنَّ استعماله بجرعاتٍ مرتفعة يؤدي إلى الصُّداع والانزعاج المعدي

* ينبغي عدم استعمال مضادَّات الاحتقان ومضادَّات الهيستامين (سواء منفردة أو مجتمعة) عندَ الأطفال دون عمر 4 سنوات.

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