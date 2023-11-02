Cyclosporaلا تكون الكيسات البيضية لحلقية الأبواغ متبيغة (مُعدية) عند تمريرها في البراز.انتقال برازي فمويّ fecal-oral transmission

1.يجري طرحُ الأكياس البيضية غير المتبيغة من المضيف المُصاب بالعدوى في البراز.

2–3.تتبيغ الكيسات البيضية في البيئة بعد 1-2 أسابيع عند درجات حرارة تتراوح بين 22 إلى 32° درجة مئوية.

4.تُلوث الكيسات البيضية المتبيغة الطعام أو الماء.لم يتم إنشاء آلية للتلوث.

5.تختبئ الكيسات المتبيغة في الأطعمة أو السوائل الملوثة.

6.تتكاثر الكيسات البيضية في السبيل الهضمي، وتحرر الجزيئات البوغية، التي تغزو الخلايا الظهارية للأمعاء الدقيقة.